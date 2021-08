Orrore comune tra Bogotà e Tel Aviv

EL PLACER, COLOMBIA: Troops from the Autodefense Forces of Colombia paramilitary group train in the El Placer area of Putumayo 22 October, 2000. The Revolutionary Armed Forces of Colombia guerrilla movement is holding a month-long transport stoppage in Putumayo, during which several clashes between the two groups have been reported. A guerrilla commander reportedly announced the stoppage will not be lifted until the government gets rid of the paramilitary groups and stops implementing the Plan Colombia drug enforcement program. AFP PHOTO/Pedro UGARTE (Photo credit should read PEDRO UGARTE/AFP/Getty Images)

Si è detto a lungo che la Colombia è l’Israele dell’America Latina, un’affermazione che è stata fatta da vari analisti e figure politiche, soprattutto quando nell’ultimo decennio si è approfondito il suo ruolo di base statunitense che serve come esperimento e centro di destabilizzazione della regione.

Un numero imprecisato di basi militari sono state installate in quel paese, che sono servite realmente come truppe di controinsurrezione, perché in termini di traffico di droga i loro fallimenti sono più che evidenti, e anche clamorosi. Basta guardare le notizie di questa settimana sul coordinamento tra alcuni alti ufficiali dell’esercito e gruppi narco-paramilitari, in particolare proteggendo le azioni del clan Barros, un clan della Guajira alleato con il clan del Golfo dedicato al narcotraffico e al contrabbando di benzina nei dipartimenti di Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico e il sud di Bolívar.

La Colombia è il principale fornitore di cocaina agli Stati Uniti; ogni anno batte il suo stesso record come produttore della droga, e questo fatto è strettamente legato a due aspetti in cui coincide completamente con Israele: la guerra come meccanismo permanente di una élite per esercitare la supremazia e la paramilitarizzazione di questo meccanismo.

Tuttavia, sulla questione del traffico di droga, che oggi è vitale per l’economia capitalista, le due enclavi imperiali non sono simili. In questa “divisione del lavoro” non giocano lo stesso ruolo perché la Colombia fornisce la materia prima mentre Israele fornisce le armi e le strategie genocide per proteggere la produzione.

Enclavi di controllo imperiale e arieti di militarizzazione

Entrambe le enclavi hanno il compito di far rispettare la guerra guidata dagli Stati Uniti rispettivamente in America Latina e in Asia occidentale. Nel caso del paese vicino e del suo Plan Colombia, il fallimento è stato evidente perché i veri obiettivi di “prevenire il flusso di droghe illegali verso gli Stati Uniti” non sono stati raggiunti.

L’unico risultato è stato quello di indebolire il movimento di guerriglia delle FARC provando ogni tipo di strategia fino a incubare un modello di contro-insurrezione che potrebbe essere applicato in altre latitudini come il Messico o l’Afghanistan, dove i risultati sono stati altrettanto disastrosi, se non di più.

Nel frattempo, uno stato sorto sulla base dell’espulsione violenta della popolazione palestinese che aveva abitato quel territorio per molti secoli, chiamato “Israele”, sta testando in un laboratorio a cielo aperto sia la repressione che i più grandi test di armi del mondo nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza. Lì tiene prigioniera una popolazione di diversi milioni di palestinesi sostenendo che sono i movimenti di resistenza ad effettuare i rapimenti.

Le loro origini sono dissimili, ma gli schemi corporativi provenienti dagli Stati Uniti hanno reso le sovrapposizioni più che ovvie, con le élite di entrambi i paesi che cercano di renderli ampiamente armati e finanziati. Israele, con un sostanziale arsenale nucleare, ha cercato di schiacciare il più possibile l’espressione rivoluzionaria araba e ha anche invaso i vicini Egitto, Siria e Libano, annettendo territori strategici come la striscia di Gaza, la penisola del Sinai, le alture del Golan, la Cisgiordania e Gerusalemme.

ale è la simbiosi della Colombia con gli Stati Uniti che l’Uribismo, al governo da quasi 20 anni, ha accelerato i piani per mantenere il controllo della regione installando basi militari statunitensi. I risultati si riflettono nella relazione di un membro della Fondazione Proclade, promossa dai missionari clarettiani, “Bases Militares Norteamericanas en Colombia”, che evidenzia:

“Dall’inizio del Plan Colombia e poi del Plan Patriota, le basi di Tres Esquinas e Larandia, situate nel dipartimento di Caquetá, sono state utilizzate per il funzionamento di aerei e di intelligence tecnica nordamericana. Da lì, le fumigazioni con glifosato sono state controllate e il controllo sulla popolazione è stato mantenuto, portando ad un aumento della guerra e ad un aumento del numero di sfollati. Come nel caso delle comunità di Bajo Ariari nel dipartimento di Meta, o le comunità di Puerto Asís nel Putumayo, le vere intenzioni sono evidenti: in queste regioni, il controllo militare era diretto alla popolazione civile, ci sono stati omicidi e sparizioni sotto la responsabilità delle forze militari”.

La Colombia, dopo il cosiddetto Piano per la Pace e il Rafforzamento dello Stato (alias Plan Colombia), che ha dato alla popolazione meno pace e meno Stato, è andata nella direzione opposta all’obiettivo postulato dall’amministrazione Pastrana nel 1998: promuovere la pace, lo sviluppo economico, aumentare la sicurezza e porre fine al traffico illegale di droga. Ciò che ha ottenuto è il rafforzamento dell’esercito, che aveva 35 elicotteri nel 1999 e ha raggiunto più di 200 aerei nel 2015, dopo che il piano è stato presumibilmente completato.

Il numero di personale militare è stato aumentato di 50.000 soldati e 80.000 nuovi membri sono stati aggiunti alla Polizia Nazionale, che riferisce al Ministero della Difesa anche se la sua funzione è presumibilmente civile.

Eduardo Giordano afferma che dopo l’accordo di pace, il Pentagono ha cercato di far sostituire i militari colombiani con i suoi marines, stabilendo collegamenti tra il Plan Colombia, l’Iniziativa Merida e l’Iniziativa di sicurezza regionale centroamericana. L’esercito colombiano è stato addestrato nelle tecniche anti-guerriglia dal Comando Sud, che a sua volta ha addestrato forze di altri paesi, come la Joint Task Force (FTC) dell’esercito paraguaiano.

Questo sostegno è coinciso con il massacro, lo scorso novembre, di due ragazze argentine, rispettivamente di 12 e 11 anni, che si trovavano in un campo dell’Esercito Popolare Paraguaiano (EPP), un’organizzazione di guerriglieri formatasi nel 2006 che ha preso piede in alcuni territori rurali dopo il golpe legislativo contro l’ex presidente Fernando Lugo nel 2012. Il presidente Abdo Benítez, nello stile di ogni recente governo colombiano, li ha segnalati come vittime della guerriglia in combattimento.

Gendarmi del saccheggio

Molteplici indagini mettono in relazione i risultati della militarizzazione dell’enclave che la Colombia è diventata, come si è concentrata sui territori rurali e la sua correlazione con gli interessi estrattivi, cioè con l’ordinamento del mondo secondo l’appetito di saccheggio del Nord globale.vLa resistenza delle popolazioni rurali, espressa nelle lotte contadine, indigene e afro-colombiane, è combattuta con sangue e fuoco dallo stato colombiano, che, come il gendarme di una grande miniera, impone un regime di terrore che ordina l’accumulazione primaria di capitale, sia dalla monocoltura (che include la coca) che dall’estrazione mineraria e dall’allevamento estensivo di bestiame.

L a Colombia è un paese in cui, secondo Oxfam, l’1% dei proprietari terrieri possiede l’81% della terra, mentre il restante 19% – che produce il 78% del cibo del paese – è diviso tra il 99% dei piccoli proprietari terrieri; la militarizzazione ha intensificato la concentrazione della proprietà rurale, il paramilitarismo e lo spostamento forzato.

Nella sola regione del Catatumbo del dipartimento del Norte de Santander, al confine con il Venezuela e con la maggiore estensione di coltivazioni di coca, ci sono 9.200 membri delle forze armate (esclusa la polizia) e quasi 300.000 persone. Questo significa un soldato ogni 33 abitanti.

Questo non si traduce in sicurezza per le comunità. La Fondazione Indepaz ha georeferenziato il rischio sia per i leader sociali che per i politici dell’opposizione, e ha scoperto che è maggiore nei territori con la più alta concentrazione di personale militare, e ha concluso che i comuni più violenti per la società organizzata sono in Catatumbo, Cauca e Arauca.

Parallelamente, il governo di Iván Duque ha sostenuto la guerra per mantenere le politiche autoritarie e genocide del suo mentore Álvaro Uribe con la scusa di un nemico interno, e ha fatto di tutto per sabotare l’opportunità di sradicare la guerra come codice politico in Colombia.

Ha rinnegato l’accordo di pace, in particolare la riforma rurale globale che permetteva di espropriare le terre ai grandi proprietari terrieri e di consegnarle ai contadini, che potevano recuperarle e tornare nei loro territori. Ha invertito la logica della Enajenación del Derecho de Dominio, figura giuridica contemplata nella Costituzione del 1992 per espropriare la terra ai grandi proprietari terrieri e darla ai contadini, mettendo sempre più terra nelle mani delle transnazionali attraverso lo spostamento interno.

Inoltre, nell’agosto 2020 ha firmato l’accordo di libero scambio tra la Colombia e Israele, che è stato criticato da vari settori, tra cui l’organizzazione BDS, perché viola il diritto internazionale umanitario. Quattro delle 312 imprese israeliane che hanno esportato i loro prodotti in Colombia tra agosto 2014 e agosto 2015 hanno la loro sede in territori occupati illegalmente da Israele dal 1967, per cui, più che di coincidenza, si tratta di una convivenza basata sull’espropriazione e la subordinazione.

Le esportazioni colombiane saranno inferiori a quelle di Israele, il che genererebbe una concorrenza disuguale. Nelle telecomunicazioni, la Colombia si aprirà alle imprese israeliane, mentre Israele chiude il suo mercato alle imprese colombiane.

I documenti ufficiali del Ministero del Commercio confermano l’aumento delle importazioni di armi e attrezzature militari, che è stato del 49,6% nel 2010, e con il trattato, assicurano che le importazioni cresceranno più facilmente, il che potrebbe influire sulla già complicata transizione postbellica del paese.

Accordi di pace come impulso per un maggiore sterminio

Un’altra coincidenza (o coesistenza) è che, in entrambi i paesi, il dialogo è solo un modo per guadagnare tempo per organizzare lo sterminio di chiunque resista al saccheggio e all’occupazione. L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), fondata nel 1969 come rappresentazione di una nazione senza territorio, la Palestina, ha cercato di unificare coloro che vivono nei territori occupati e nei campi profughi.

Fin dal suo inizio ha rivendicato una Palestina democratica, laica e non razzista, e il suo leader Yasser Arafat, dopo anni di resistenza contro l’entità sionista, ha accettato la risoluzione 242 dell’ONU riconoscendo l’esistenza dello stato di Israele; ha anche accettato di negoziare gli accordi di Oslo.

In questi accordi, firmati nel 1993 tra Arafat, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin, il presidente americano Bill Clinton e il ministro degli esteri russo Andrei Kozyrev, si è concordato di creare uno stato palestinese limitato alla Cisgiordania e alla Striscia di Gaza, che esiste appena in una limitata amministrazione dell’attuale Autorità Nazionale Palestinese (ANP), in una Cisgiordania occupata dalle truppe sioniste e dai loro insediamenti illegali.

Mentre Arafat è stato avvelenato con il polonio-210, la politica dei due stati non ha impedito il processo di trasferimento forzato del popolo palestinese; invece, Israele ha cercato di occupare l’intero territorio della Palestina storica.

In Colombia, secondo i dati presentati alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, lo stato colombiano ha prodotto 6.000 vittime dopo un accordo di pace firmato nel 1985 tra l’allora presidente conservatore, Belisario Betancur, e le FARC per porre fine a quasi tre decenni di conflitto armato. Mentre i negoziati procedevano, i membri dell’Unione Patriottica (UP), come veniva chiamata la formazione politica composta da ex guerriglieri, comunisti, sindacalisti, consigli di azione comunitaria e intellettuali di sinistra, venivano assassinati o fuggivano.

Assassinii, sparizioni, torture, trasferimenti forzati e altri oltraggi hanno contribuito a questa cifra: tra maggio 1984 e dicembre 2002, almeno 4.153 membri pieni del partito sono stati assassinati. Questa cifra include 2 candidati presidenziali, 14 parlamentari, 15 sindaci, 9 candidati sindaci, 3 membri della Camera dei Rappresentanti e 3 senatori. Non passava un mese senza un omicidio o la scomparsa di un militante.

Nei primi 14 mesi dall’entrata in carica del liberale Virgilio Barco Vargas nel maggio 1986, circa 400 membri dell’UP furono assassinati. Il giornalista Dan Cohen cita un’inchiesta del giornalista colombiano Alberto Donadio che sostiene che il “Baile Rojo” fu ideato da Barco Vargas, attuando un piano elaborato dalla spia israeliana decorata Rafael “Rafi” Eitan.

Lo sterminio di massa dei gruppi di opposizione pacificati è una storia che si ripete in Colombia, ma è anche comune a Israele (Foto: Archivio).

Dalla firma dell’accordo di pace del 2016, sono stati registrati 1.219 omicidi di leader sociali, con un’alta concentrazione nelle zone più militarizzate. Inoltre, 278 firmatari dell’accordo di pace sono stati assassinati e 400 ex combattenti sono ancora in prigione, e l’amnistia concordata non è stata applicata a loro.

Né vengono attuati i piani di sviluppo che permetterebbero agli ex combattenti di integrarsi nella società civile. La reintegrazione ha smesso di perseguitarli, metterli in prigione e ucciderli, ma non permette loro di vivere per l’integrazione.

Mercenari: armi letali a noleggio

Un’altra coincidenza (o coesistenza) è l’esportazione del “talento umano” per la guerra. Nel 2019, il quotidiano israeliano Haaretz ha rivelato che i funzionari israeliani stavano addestrando mercenari stranieri, per lo più colombiani e nepalesi, in campi finanziati dagli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel deserto del Negev, situato nei territori occupati del sud. La missione doveva partecipare all’aggressione lanciata nel marzo 2015 contro lo Yemen, in cui la coalizione saudita aveva lasciato, entro lo scorso dicembre, circa 233.000 morti secondo l’ONU, la maggior parte dei quali per “cause indirette” come la malnutrizione grazie al blocco navale sostenuto dagli USA.

Un altro israeliano è arrivato in Colombia per “formare” manodopera per la presunta sicurezza, Yair Klein, che ha addestrato i narco-paramilitari su come sconfiggere le FARC. Utilizzando ex unità della polizia israeliana e delle operazioni speciali, l’ufficiale militare in pensione ha fondato una società mercenaria chiamata Hod Hahanit (Spearhead) nel 1984.

Nella sua ricerca Cohen racconta come Hod Hahanit sostenne le milizie cristiane falangiste “notoriamente brutali” che massacrarono tra gli 800 e i 3.500 rifugiati palestinesi nei campi di Sabra e Chatila sotto la diretta supervisione militare israeliana nel settembre 1982.

Klein ha addestrato in Colombia i fratelli Carlos e Fidel Castaño, i leader delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia (AUC) finanziate da proprietari terrieri colombiani, narcotrafficanti, allevatori, politici e militari, responsabili di massacri in cui venivano usate motoseghe per uccidere e smembrare i contadini, al punto che l’ONU ha stimato nel 2016 che erano responsabili dell’80% dei morti nel conflitto.

Le AUC sono state promosse dall’oligarchia colombiana e la loro formazione è stata sostenuta da Yair Klein, un ufficiale israeliano in pensione che l’entità sionista rifiuta di estradare per l’assassinio di Luis Carlos Galán. La sua formazione è stata sostenuta da Yair Klein, un ufficiale israeliano in pensione che l’agenzia sionista rifiuta di estradare per l’omicidio di Luis Carlos Galán. Ha detto alla BBC nel 2012 che ha avuto un sostegno diretto per il suo lavoro con i paramilitari dall’esercito colombiano e da altre istituzioni statali, così come il finanziamento di qualcuno che sarebbe poi diventato il presidente del paese. “Era uno dei proprietari terrieri della zona, che ha pagato, come tutti i proprietari terrieri, perché io potessi fare l’addestramento in quel momento”, ha detto.

Ha anche formato Jaime Eduardo Rueda Rocha, l’autore materiale dell’assassinio del candidato presidenziale del Partito Liberale, Luis Carlos Galán, il grande favorito per vincere le elezioni. Ha importato l’arma di fabbricazione israeliana che ha usato da Miami e rimane in Israele, dove le autorità si rifiutano di consegnarlo alla Colombia per l’estradizione.

L’esempio più chiaro di dove stanno andando tutte queste coincidenze è l’annuncio di John Kirby, portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha confermato che il Pentagono ha addestrato almeno sette dei 23 ex-militari colombiani che hanno partecipato all’assassinio del presidente haitiano Jovenel Moise il 7 luglio.

Anche se il burocrate guerrafondaio ha rifiutato di fornire i nomi delle persone coinvolte, ha affermato che, essendo personale militare attivo, hanno partecipato a “corsi di formazione” che, secondo lui, non erano destinati a favorire eventi come quelli che hanno avuto luogo ad Haiti. Una rete paramilitare, protetta e incoraggiata dallo stato colombiano, come le cosiddette “compagnie di sicurezza”, era direttamente coinvolta nell’assassinio. Le autorità colombiane hanno ammesso che quattro di loro erano coinvolti.

Cinque americani di origine haitiana, i responsabili della sorveglianza del presidente e un medico haitiano che vive in Florida hanno partecipato all’operazione in cui i mercenari sono stati reclutati da Anthony Intriago, un venezuelano anti-Chavista che rappresenta la CTU Security LLC, e Alfred Santamaría, un colombiano vicino a Uribe e Duque.

Intriago ha realizzato con il presidente colombiano il concerto Live Aid Venezuela a Cúcuta nel febbraio 2019 che ha cercato di preparare il terreno per un’invasione “umanitaria” del territorio venezuelano e chiamato la battaglia dei ponti. Recentemente, il presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodríguez, ha annunciato di avere informazioni che collegano il CTU al complotto di assassinio del 4 agosto 2018 contro il presidente Nicolás Maduro.

La militarizzazione incentrata sulla repressione e lo sterminio è funzionale a un concetto che ha privatizzato la guerra, il “talento umano” militare colombiano è addestrato per questi obiettivi ed è manodopera a basso costo, o un’arma a noleggio. Le forze militari hanno fino a 220.000 soldati e migliaia si ritirano per mancanza di opportunità di promozione, per cattiva condotta o dopo 20 anni di servizio.

Per quanto riguarda il Venezuela, oltre ai 153 paramilitari catturati nel 2004 quando, con il comprovato appoggio del governo Uribe, fu elaborato un piano in Colombia per assassinare l’allora presidente Hugo Chávez.

Recentemente i mercenari israeliani hanno partecipato all’operazione Gideon contro il governo venezuelano, l’operazione con la piena partecipazione della US Drug Enforcement Administration (DEA) è stata articolata dal maggiore venezuelano Juvenal Sequea Torres, sia per l’ingresso in territorio venezuelano dei mercenari che per fermare il rapimento e il trasferimento fuori dal paese del presidente e del vice Diosdado Cabello.

La sentenza n. 89 della Camera Penale della Corte Suprema di Giustizia afferma che “Il gruppo di mercenari comprendeva due plotoni di commandos israeliani, che si trovano nel Mar dei Caraibi a bordo della IV Flotta degli Stati Uniti sotto la direzione dell’ammiraglio Craig Faller (…) giustificando l’operazione in base alle accuse infondate contro lo Stato venezuelano come Narco Stato “.

Né repubbliche né democrazie

La trasformazione della Colombia in un’enclave imperialista cerca di distruggere la stabilità e l’integrazione regionale. Il suo impatto comincia già a vedersi nell’assassinio di Haiti, che ha cercato di approfondire la crisi di un paese sull’orlo del collasso totale.

In Colombia, la popolazione rurale è sfruttata, oppressa e sfollata con metodi che ricordano l’apartheid applicata da Israele contro i palestinesi. Oltre ad essere espulsa, la popolazione viene privata dei suoi diritti fondamentali, rendendola di seconda o terza classe all’interno del proprio paese.

La nozione di Stato che sostiene entrambi i paesi si basa sull’essere macchine da guerra al servizio di reti politico-economiche che esercitano l’egemonia a scapito dei settori impoveriti. Lo fanno utilizzando lo spostamento territoriale come strumento fondamentale.

La coesistenza di Colombia e Israele oggi è giustificata solo dalla guerra e dal saccheggio delle risorse. Non si tratta di identità nazionale, né tanto meno di valori repubblicani o democratici: si tratta di accumulazione per espropriazione nella sua pura essenza.

