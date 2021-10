G20 Ridurremo le emissioni che devastano il clima e la vita entro una data da definire, con obiettivi da definire, che ogni paese potrà definire come vuole.

FONTANA DI TREVI

“Ridurremo le emissioni che devastano il clima e la vita entro una data da definire, con obiettivi da definire, che ogni paese potrà definire come vuole..”

Con questo BLA BLA BLA si conclude il costosissimo, ridicolo #G20 di Roma. Solo la vanagloria di Draghi e gli incensi di una stampa irregimentata e instupidita da un penoso nazionalismo, possono tentare di nascondere la realtà.

Il vertice romano è stata solo una passarella boriosa, che imitava gli incontri di re e imperatori d’altri tempi, tra pranzi e cene di gala, ricevimenti, lussi dei grandi alberghi. Mancava solo il gran ballo finale.

Il suo risultato per quella maggioranza dell’umanità colpita dalla crisi sociale e per tutta l’umanità colpita da quella climatica è zero su zero.

I capi di governo sono poi andati a tirare la monetine alla Fontana di Trevi. È tutto ciò che hanno speso per il mondo.

Giorgio Cremaschi PaP