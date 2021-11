Targa posta nel giardino dedicato ad Enrico Mattei ad Algeri



Enrico Mattei, è stato un importante alleato della Rivoluzione Algerina, soprattutto per la fiducia che manifestò nella futura Algeria indipendente, optando per lo sfruttamento del petrolio algerino a condizioni infinitamente più giuste per i produttori di

quelle delle grandi compagnie petrolifere mondiali, che si attribuivano la parte del leone

in questo settore.

E l’ Algeria lo ricorda. Il 7 dicembre 2010 con il patronato del presidente algerino Abdelaziz Bouteflika si è tenuto il convegno Enrico Mattei e l’ Algeria, durante la Guerra di Liberazione Nazionale. Domenica, inoltre, Mattarella ha inaugurato un giardino nel centro di Algeri, che sarà intitolato a Enrico Mattei. Nel giardino vi è una targa che ricorda il suo impegno a favore del popolo algerino, per la sua indipendenza.

Lo storico Giorgio Galli, tra i molti meriti, ha anche avuto quello di indagare su Enrico Mattei dedicandogli due libri: Enrico Mattei: petrolio e complotto italiano. La sfida perduta. Biografia politica di Enrico Mattei. In entrambi i lavori Giorgio Galli mette in evidenza la strategia di Enrico Mattei, dirigente della resistenza al nazi-fascismo, nei confronti dei paesi dell Africa mediterranea. Una visione strategica che Mattei ha attuato innanzitutto nei confronti dell Algeria; ha sempre dichiarato che non avrebbe mai accettato delle concessioni per l ENI nel Sahara algerino fino a quando l Algeria non avrebbe conquistato l indipendenza, liberandosi dal colonialismo francese. Durante i negoziati tra Francia e GPRA (Governo Provvisorio della Repubblica Algerina), prima e dopo l indipendenza, Mattei consigliò la delegazione algerina perché nessuna nuova concessione di ricerca, sfruttamento o esplorazione di ricchezza mineraria, petrolio, venisse concessa.

Dopo l indipendenza Mattei offrì per lo sfruttamento del petrolio algerino condizioni più favorevoli e giuste di quelle delle grandi compagnie multinazionali, anglo americane.

La morte prematura nell attentato aereo del 27 ottobre 1962 non permise a Mattei di andare in Algeria dopo la pace.

Da notare che per l’ attentato aereo Giorgio Galli parlò di complotto italiano, in gioco vi era la detenzione del potere nell ENI, quindi il controllo del petrolio. Comunque poteva essere stato un complotto delle 7 sorelle o un complotto dell’ OAS, Organisation de l’ Armée Secrète , nemica dell’ Algeria indipendente. Ipotesi non provate. Le ragioni non sono ancora state chiarite e i responsabili individuati.

Enrico Mattei con il fazzoletto da partigiano.

Biografia ANPI di Enrico Mattei partigiano. Nel settembre ’43 promuove a Matelica un primo gruppo di patrioti e di simpatizzanti della Resistenza. A Milano nell’ estate ’44 rappresenta il Partito democratico cristiano (DC) nel Comando generale del Corpo Volontari della Libertà (CVL); organizzatore e dirigente delle formazioni partigiane cattoliche. Arrestato in ottobre dalla polizia fascista, evade dal carcere di Como. Apprezzato negli ambienti industriali e imprenditoriali, procura notevoli appoggi e aiuti materiali al movimento antifascista e alla Resistenza. Dopo la liberazione si impegna all’Ufficio stralcio del CVL.