𝗩𝗼𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼: 𝗶𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝘀𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗲’ 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮, 𝗻𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗹𝗼𝗰𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲

L’ennesimo scandalo che colpisce le file del PD mostra lo stato di degrado a cui รจ arrivata la nostra democrazia e la classe dirigente. Voti comprati a 50 euro con “un sistema rodato, ampiamente consolidato”: un vero e proprio sistema criminale usato abitualmente anche da importanti dirigenti pugliesi del PD. รˆ il risultato di una politica ormai diventata solo ordinaria amministrazione, con un quadro politico bloccato da partiti che vendono solo la propria immagine e non rispondono piรน alla maggioranza della popolazione, rimasta senza rappresentanza.

Per questo non basta lo sdegno mostrato da Conte, che rifiuta le primarie col PD della regione. Uno sdegno passeggero, che serve appunto solo a vendere una rappresentazione di sรฉ e non esprime una concreta scelta di rottura. Del resto, chi crede alle rotture dei pentastellati dopo il poltronismo mostrato governo dopo governo, in particolare con Draghi? Schlein ha detto che cosรฌ Conte aiuta la destra e la destra ovviamente ne approfitterร . Ma la realtร รจ che nulla aiuta la destra piรน del PD e della finta alternativa che tutto il centrosinistra cerca, di volta in volta, di rappresentare. Sono tutti parte della stessa classe dirigente, votata ai vincoli euroatlantici, alla guerra e ai desideri di chi vuole fare profitti a ogni costo.

L’alternativa, non solo alla destra ma all’intero modello sociale che viviamo, si crea fuori e contro il centrosinistra, nelle piazze e con la presenza tra i settori popolari. Non c’รจ altra strada o scorciatoia.

Marta Collot Pap UP