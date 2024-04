𝗨𝗻 𝗗𝗘𝗙 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗮𝘀𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝘁à 𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶, 𝗿𝗼𝗺𝗽𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗮𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶!

Il Documento di Economia e Finanza approvato due giorni fa dal governo prepara il terreno al nuovo Patto di Stabilitร e Crescita della UE. Che a dispetto del nome, sarร una vera e propria mannaia sui servizi pubblici, sulle pensioni, sullo stato sociale, imponendo tagli che aumenteranno precarietร , povertร e dunque ricattabilitร .

Il governo sta provando a nascondere questa realtร per evitare critiche prima delle europee, e l’opposizione chiede a Palazzo Chigi di renderne conto per lo stesso motivo. Ma entrambi gli schieramenti sono d’accordo: i vincoli euroatlantici, per cui il paese deve votarsi alla guerra e cancellare ogni tutela per i settori popolari, vanno salvaguardati. Noi invece crediamo che vadano superati per costruire un’alternativa!

Marta Collot Pap