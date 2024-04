Manu Pineda e Francesca Albanese chiedono la sospensione dell’accordo UE-Israele

Sollecitare l’embargo sulle armi e le sanzioni economiche “per porre fine al genocidio a Gaza”.

Fonte: Mundo Obrero

Manu Pineda, eurodeputato e presidente della Delegazione per le relazioni con la Palestina (DPAL), ha affermato che “l’UE ha le mani macchiate dal sangue palestinese” e ha ringraziato la relatrice Francesca Albanese per aver parlato di “genocidio mentre questo Parlamento europeo ci vieta di farlo”.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, insieme a Pineda, ha chiesto la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele. Lo hanno fatto durante una conferenza stampa al Parlamento europeo per presentare il loro rapporto “Anatomia di un genocidio”.

“C’erano già le condizioni per sospendere questo accordo prima del 7 ottobre”, ha detto Albanese, “perché la creazione di insediamenti e gli annunci di annessioni di territorio palestinese erano già un crimine di guerra. Lo sfollamento forzato dei cittadini palestinesi era già una realtà e non è stato preso alcun provvedimento.

L’UE continua a mantenere un accordo di associazione il cui secondo articolo si basa sul rispetto dei diritti umani, quando è chiaro che Israele non rispetta i diritti umani del popolo palestinese”, ha dichiarato Pineda.

L’eurodeputato dell’UI si è spinto oltre, affermando che il Parlamento europeo gli impedisce, in qualità di Presidente del DPAL, di parlare di genocidio o di chiedere la sospensione dell’accordo. “Come Presidente del DPAL, non posso chiedere nulla di tutto ciò perché il Parlamento europeo non riconosce ancora che si sta commettendo un genocidio e non ha intrapreso alcuna azione contro questo regime”, ha dichiarato. “Devo nascondere anche ciò che l’ONU e la Corte internazionale di giustizia riconoscono, cioè che Israele sta compiendo un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza”, ha affermato.

Su questa linea, Albanese ha presentato il rapporto che ha recentemente presentato al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, concordando con Pineda nel descrivere la situazione in Palestina come “genocidio”. “Abbiamo riscontrato tre indizi della commissione del crimine di genocidio: in primo luogo, l’uccisione di membri di un particolare gruppo; in secondo luogo, l’inflizione di danni fisici e mentali ai membri di quel gruppo; infine, l’inflizione deliberata di danni a quel gruppo con lo scopo di peggiorare in tutto o in parte le loro condizioni di vita”.

Richiesta di embargo sulle armi

Oltre a chiedere la sospensione dell’Accordo di associazione, Pineda e Albanese hanno anche chiesto un embargo sull’acquisto e la vendita di armi a Israele.

“Attraverso il programma Horizon Europe stiamo finanziando le aziende che producono i droni usati per uccidere i bambini palestinesi”, ha dichiarato Pineda, “e recentemente l’UE ha concesso più di 8 milioni di euro per la ricerca militare al più grande produttore di armi israeliano”. Questa politica rende Bruxelles “complice di un genocidio”, ha affermato.

Ha affermato che in sei mesi il Parlamento “non è stato in grado di approvare un embargo o un appello per un cessate il fuoco immediato, incondizionato e duraturo”.

Ha chiesto “un embargo sulle armi e sul petrolio e su Israele, così come altre misure economiche e politiche, comprese le sanzioni. Queste dovrebbero essere imposte sia agli attori statali che a quelli non statali per garantire un cessate il fuoco permanente, che, tra l’altro, è stato anche incaricato dal Consiglio di Sicurezza”.