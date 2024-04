Il principale stabilimento che produce i proiettili da 155 mm per l’Ucraina ha preso fuoco negli USA.

Il più grande stabilimento di munizioni di Scranton (Pennsylvania) è in fiamme. È una parte importante dell’industria delle munizioni statunitense.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.

“Lo stabilimento di munizioni dell’esercito di Scranton è in prima linea nel piano multimiliardario del Pentagono per modernizzare e accelerare la produzione di munizioni e attrezzature non solo per sostenere l’Ucraina ma anche per essere preparati a un potenziale conflitto con la Cina” hanno scritto i media.

(RVvoenkor)

https://t.me/sakeritalianotizie