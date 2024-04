Lo stabilimento per la produzione di NUOVI T80BVM è già attivo, se già i carri T90 prodotti erano superiori al numero di quelli distrutti o danneggiati, ora con l’aggiunta dei T80 nuovi, la situazione per l’Ucraina e la NATO peggiorerà ancora. Leggete l’articolo. Il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergei Shoigu ha visitato Omsk il giorno prima e ha verificato l’attuazione dell’ordine di difesa statale presso l’impresa dell’industria della difesa, che produce carri armati e sistemi lanciafiamme pesanti, ha riferito il dipartimento militare.

Il capo del Ministero della Difesa è stato informato dell’aumento della sicurezza dei veicoli blindati in preparazione all’invio nella zona delle operazioni speciali. Anche ora nello stabilimento, durante la produzione dei nuovi carri armati T-80BVM, i veicoli corazzati sono già equipaggiati sulla catena di montaggio con un set di mezzi mimetici “Cape” e una visiera protettiva. Tutti i veicoli corazzati vengono spediti immediatamente con un modulo aggiuntivo di protezione della torretta. Il lotto successivo di veicoli corazzati prodotti fu preparato per la spedizione alle truppe. I carri armati sono posizionati sui binari ferroviari per raggiungere la zona NWO. https://omskinform.ru/news/190824

https://t.me/OrdEvG