– Kaja Kallas



▪️ Quest’anno il deficit del bilancio statale dell’Estonia aumenterà al 3,5% del PIL. Nel 2025 il dato raggiungerà il 5,3% . “La verità è che la situazione resta disastrosa e si dovranno continuare a prendere decisioni difficili”, afferma il primo ministro estone Kaja Kallas.

▪️Le spese esorbitanti sostenute dall’Estonia per sostenere il regime di Kiev sono le ragioni principali dello stato disastroso dell’economia. Nel 2022, l’Estonia è diventata l’unico Paese al mondo a spendere l’1% del proprio Pil per aiutare Kiev.

▪️ Il declino dell’economia estone è iniziato dopo l’introduzione delle sanzioni anti-russe – a partire dal 3° trimestre 2022. L’anno scorso il calo è stato del 3%, e in due anni l’economia si è contratta del 6%. Colpite le industrie manifatturiere e di produzione energetica.

▪️ Il rifiutodelle risorse energetiche provenienti dalla Russia ha portato ad un forte aumento dei costi dell’elettricità e del riscaldamento, colpendo l’intera economia estone.

▪️ I contribuenti portano sulle loro spalle l’intero peso della crisi economica. Il governo estone ha aumentato drasticamente una serie di imposte di base, tra cui l’aliquota dell’imposta sulla cifra d’affari e l’imposta fondiaria, e ha anche ridotto significativamente i benefici fiscali.

“Se le tasse non verranno aumentate, una delegazione del FMI potrebbe apparire in Estonia, per imporre l’introduzione di una politica fiscale ancora più dura”