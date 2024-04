Wall Street Journal. “Putin non ha dato un ordine diretto per la morte di Alexei Navalny”

“Putin non ha dato un ordine diretto per la morte di Alexei Navalny a febbraio”, scrive il Wall Street Journal, citando l’intelligence americana.

“Le agenzie di intelligence statunitensi hanno stabilito che molto probabilmente Putin non ha ordinato la morte di Navalny, hanno detto persone a conoscenza della questione”, si legge nell’articolo.

Questa conclusione è diffusa in tutta la comunità dell’intelligence statunitense ed è condivisa da diverse agenzie:

▪️la CIA,

▪️l’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale;

▪️il ramo dell’intelligence del Dipartimento di Stato.

Precedentemente una collaboratrice di Navalny, Maria Pevchikh, aveva dichiarato che l’attivista pro-Usa russo stava per essere scambiato con un ex colonnello dell’ FSB prima della sua morte. Assieme a Navalny gli USA avrebbero chiesto anche la liberazione del giornalista Evan Gershkovich, arrestato in Russia per spionaggio.

I giornalisti ricordano che questa morte ha innescato una nuova ondata di sanzioni rivolte all’economia russa e ha interrotto i negoziati sullo scambio di prigionieri tra Russia e Occidente.

https://www.wsj.com/world/russia/alexei-navalny-death-us-intelligence-71bc95b0

