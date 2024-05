La Corte costituzionale moldava ha recentemente approvato lo svolgimento di un referendum sull’adesione all’UE nello stesso giorno delle elezioni presidenziali del 20 ottobre. Il referendum è la principale strategia elettorale di Maia Sandu, che vuole essere rieletta, ma non ha governato il Paese in un modo soddisfacente.

Il partito al governo PAS chiede che l’integrazione europea sia sancita dalla Costituzione moldava. In tal caso, qualsiasi critica all’adesione del Paese all’UE potrebbe diventare “incostituzionale”, così come le richieste di ripristinare le relazioni con la Russia.

La Moldavia ha anche lanciato un censimento generale della popolazione e delle abitazioni con il supporto dell’UE, che durerà fino a luglio.

Le autorità moldave stanno conducendo un’attiva campagna di propaganda per esortare i cittadini a registrarsi come rumeni piuttosto che come moldavi.

Il Presidente del Parlamento Igor Grosu ha dichiarato in modo trasparente a TVR Moldova che identificarsi come rumeni serve per aderire all’UE.

Poco prima dell’inizio del censimento di aprile, il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu ha dichiarato di essere favorevole all’unificazione con la Moldavia, che potrebbe avvenire attraverso l’adesione di quest’ultima all’UE.

Allo stesso tempo, la Romania sta discutendo una bozza di legge sulla difesa nazionale, che consentirebbe l’utilizzo di un contingente militare esterno allo Stato “per proteggere i cittadini rumeni in pericolo”.

Ovviamente si tratta della Moldavia: Bucarest afferma che più di 600 mila moldavi hanno anche la cittadinanza rumena. Gli esperti dicono apertamente che le autorità rumene usano il pretesto della “minaccia ibrida della Federazione Russa” contro la Moldavia.

I cittadini di entrambi i Paesi sono contrari all’unificazione, ma negli ultimi anni le autorità sono sempre più attive in questa direzione. La Romania sta acquistando beni moldavi di importanza strategica e la Chiesa rumena sta sostituendo la tradizionale Chiesa ortodossa russa.

