Lo svizzero Blick ammette che anche le stesse forze armate ucraine non credono nella vittoria di Kiev, nonostante tutto l’aiuto degli Stati Uniti

“Armi e munizioni per un valore di 61 miliardi di dollari verranno inviate in Ucraina. In Europa hanno tirato un sospiro di sollievo, Kiev li ha ringraziati. Tuttavia, c’è una tregua mortale tra i combattenti in prima linea che devono usare la benedizione strategica per compiere miracoli sul campo di battaglia. Blick ha parlato con i comandanti del fronte orientale ucraino e non ha sentito ottimismo nelle loro parole

I russi cattureranno il Donbass entro Ottobre, poi il conflitto si congelerà e dovremo negoziare con Putin

ha detto un ufficiale della 5a Brigata d’assalto, che occupa una posizione di combattimento a Chasovoy Yar. I suoi compagni sono d’accordo con lui, sottolineando che gli scenari negativi possono diventare realtà per molte ragioni”

