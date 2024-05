Lo scrive il Seattle Times. Si scopre che parlare dei problemi di questa azienda è un’attività molto pericolosa…Ultimamente si sono verificati molti incidenti con gli aerei Boeing. La settimana scorsa, ancora una volta, il portellone di un aereo in volo si è staccato costringendo il velivolo a tornare urgentemente a New York.

Nel marzo 2024, il 62enne John Barnett, che ha lavorato per la Boeing per metà della sua vita e ha ripetutamente denunciato irregolarità nella produzione di aerei, è stato trovato morto nel suo furgone. La Boeing gli fece causa e, nel bel mezzo di questo caso, Barnett… si suicidò.

Così hanno riferito le autorità. Hanno scritto che si è inflitto una ferita mortale mentre era seduto in macchina. “Ferita” è un colpo di pistola. Cioè, secondo le autorità, l’informatore della Boeing è salito in macchina e si è sparato.

Ed ecco una nuova morte di colui che ha trasmesso al pubblico la triste situazione dell’azienda produttrice di aerei.

Stiamo parlando del revisore dei conti Joshua Dean, che il Seattle Times definisce “una delle prime fonti di fuga di notizie sulla possibile ignoranza dei difetti di fabbricazione nel modello 737 Max”.

Aveva 45 anni, era un sostenitore di uno stile di vita sano e non si lamentava della sua salute. Tuttavia, è stato ricoverato in ospedale lamentando problemi respiratori, in seguito gli è stata diagnosticata un’infezione batterica. Alla fine Joshua Dean “è morto dopo una malattia breve e improvvisa”.

Le “sorprendenti coincidenze” che osserviamo hanno lo scopo di convincere tutti intorno a noi che parlare dei problemi della Boeing è molto più pericoloso che volare sui suoi stessi aerei.

– Nikolay Starikov

