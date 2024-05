𝗨𝗻’𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶

๐—จ๐—ป’๐—ฎ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ, ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฒฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐˜‚๐˜๐˜๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ!

Un’altra strage di lavoratori รจ avvenuta nel palermitano. Dei sette operai impegnati in lavori sulla rete fognaria, cinque sono morti e uno รจ in gravi condizioni. รˆ stato il settimo a dare l’allarme rispetto a quella che sembra un’intossicazione da idrogeno solforato. Ci stringiamo vicino alle famiglie delle vittime.

Ancora una volta, come avviene giornalmente, il sistema criminale degli appalti ha ucciso dei lavoratori. Non possiamo non sottolineare come gli operai fossero dipendenti di una ditta privata e stessero lavorando per conto della municipalizzata Amap. Il governo emana provvedimenti insignificanti e la finta opposizione fa sciacallaggio sulla pelle di chi fatica ad arrivare a fine mese.

Abbiamo bisogno dell’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, del salario minimo e della reinternalizzazione dei lavoratori dei servizi pubblici.

Marta Collot Pap