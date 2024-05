La rivista tedesca Der Spiegel ha riferito questa settimana che il comandante Vasileos Gryparis, in dichiarazioni rilasciate in un incontro riservato a Bruxelles, ha espresso preoccupazione per le prestazioni e il successo delle forze yemenite nel Mar Rosso.

Il militare tedesco ha affermato che non potrebbe portare a termine la missione assegnatagli con l’equipaggiamento a sua disposizione attualmente, dal momento che sono necessarie almeno 10 navi da guerra insieme ad aerei di pattuglia per poter effettuare l’operazione Aspides.

“Il pericolo causato dagli attacchi yemeniti è diventato più acuto che mai. Attirando l’attenzione della difesa aerea delle nostre navi con i droni, gli yemeniti danneggiano le navi commerciali (israeliane o dirette in Israele)”, evidenziando così le capacità dell’esercito yemenita

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-missione_ue_nel_mar_rosso_flotta_insufficiente_per_affrontare_i_droni_dello_yemen/82_54493