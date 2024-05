RICORSO ACCOLTO. ABBIAMO VINTO!

Mi hanno appena chiamato i nostri avvocati Barbara Ferretti e Pietro Adami che hanno curato il ricorso. La nostra lista è stata riammessa nella circoscrizione nordovest.

PACE TERRA DIGNITÀ

sarà presente in tutti e 5 i collegi. L’unica lista sulla scheda presentata raccogliendo le firme ‘strada per strada, casa per casa’.

Nella foto il nostro striscione oggi #9maggio a Cinisi al corteo in memoria di Peppino Impastato

Maurizio Acerbo PRC