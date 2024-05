Xi Jinping visita Belgrado ed eleva il partnenariato strategico con la Serbia

Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato la Serbia, dove ha incontrato il suo omologo Aleksandar Vučić, con il quale ha firmato una dichiarazione congiunta che stabilisce l’obiettivo di approfondire ed elevare il partenariato strategico globale tra i due Paesi.

L’8 maggio 2024 ha segnato un evento significativo per le relazioni tra Cina e Serbia, con la firma di una dichirazione con il fine di elevare il partenariato strategico globale tra i due Paesi in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Belgrado. Il viaggio del leader cinese e la firma di questo importante documento non solo rafforzano i legami bilaterali tra le due parti, ma portano anche la Serbia a diventare il primo Paese europeo a costruire una “comunità con un futuro condiviso” con la Cina.

Il presidente Xi Jinping, insieme al presidente serbo Aleksandar Vučić, ha firmato una dichiarazione congiunta che stabilisce l’obiettivo di approfondire ed elevare il partenariato strategico globale tra la Cina e la Serbia. Questo impegno segna un’ulteriore evoluzione nei rapporti tra i due Paesi, che otto anni fa hanno stabilito la partnership strategica globale, rendendo la Serbia il primo paese dell’Europa centrale e orientale a farlo con la Cina.

Durante una conferenza stampa congiunta, il presidente Xi ha dichiarato che la costruzione di una comunità con un futuro condiviso tra Cina e Serbia rappresenta una scelta strategica fatta da entrambe le parti. Questa comunità mira a realizzare le aspirazioni dei due popoli per una vita migliore, sostenuta dal forte sostegno e dalla partecipazione estesa dei cittadini di entrambi i Paesi, ha affermato il segretario generale del Partito Comunista Cinese.

“È una scelta strategica fatta da entrambe le parti per costruire una comunità con un futuro condiviso tra Cina e Serbia nella nuova era. Il suo obiettivo è realizzare l’aspirazione dei due popoli per una vita migliore. La sua base e il suo motore derivano dal forte sostegno e dalla partecipazione estesa dei due popoli“, sono state le parole pronunciate da Xi Jinping.

Inoltre, il presidente Xi ha annunciato sei misure per sostenere la costruzione di questa comunità dal futuro condiviso. Tali misure includono un aumento dell’importazione di prodotti agricoli di alta qualità dalla Serbia, il sostegno ai giovani scienziati serbi attraverso programmi di scambio con la Cina e l’incoraggiamento per le compagnie aeree di entrambi i Paesi a lanciare voli diretti tra Belgrado e Shanghai e tra Belgrado e Guangzhou.

La firma della dichiarazione congiunta sino-serba rappresenta solo una delle molte iniziative bilaterali tra Cina e Serbia. Nel corso degli anni, i due Paesi hanno collaborato in vari settori, tra cui infrastrutture, trasporti e cooperazione culturale. Ad esempio, la costruzione della ferrovia ad alta velocità tra Belgrado e Novi Sad, finanziata e costruita dalla Cina, ha rivoluzionato il sistema di trasporto serbo, riducendo drasticamente i tempi di viaggio e promuovendo la connettività regionale. Infine, dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore l’accordo di libero scambio tra i due Paesi.

L’amicizia “a prova di bomba” tra Cina e Serbia è stata consolidata attraverso eventi storici significativi, come il bombardamento della Cina da parte della NATO nel 1999, al quale lo stesso Xi Jinping ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni, e il terremoto in Cina nel 2008. Questi eventi hanno rafforzato il legame tra i due Paesi e i loro popoli, creando una solidarietà duratura che va oltre le sfide del tempo e dello spazio. “In mezzo alle trasformazioni in corso senza precedenti in un secolo nel mondo, il nostro sostegno reciproco rimane forte come sempre, la nostra cooperazione è più stretta e i nostri scambi e apprendimenti reciproci più sostanziali. Qualsiasi cambiamento nel panorama internazionale, la Cina e la Serbia rimangono amici veri e buoni partner. La nostra amicizia indistruttibile è in continua crescita, ponendo un modello per le interazioni tra stati e tra popoli“, ha scritto Xi Jinping in un articolo pubblicato dalla testata serba Politika.

La Serbia, essendo un Paese situato al cuore dell’Europa, svolge anche un ruolo importante nella Belt and Road Initiative (BRI), la Nuova Via della Seta promossa dalla Cina. Secondo gli analisti cinesi e serbi, la collaborazione tra i due Paesi non solo porta benefici bilaterali, ma contribuisce anche alla stabilità e alla prosperità dell’intera regione europea.

Possiamo quindi affermare che la visita del presidente Xi Jinping in Serbia e la firma della dichirazione congiunta per elevare il partenariato strategico globale sono eventi significativi che rafforzano i legami tra i due Paesi e promuovono la cooperazione bilaterale su una vasta gamma di questioni. Con un impegno comune per il reciproco rispetto, l’uguaglianza e il vantaggio reciproco, Cina e Serbia stanno costruendo una partnership solida e duratura che porta beneficio non solo ai loro cittadini, ma anche della stabilità e della prosperità regionali e globali.

Dopo la Serbia, il leader cinese si recherà anche in Ungheria, Paese con il quale gli analisti si aspettano che vengano firmati una serie di accordi di cooperazione. “Sia la Serbia che l’Ungheria sono paesi cardine nella BRI proposta dalla Cina e sono da lungo tempo in prima linea nelle relazioni dei Paesi europei con la Cina con una stretta cooperazione“, ha spiegato Dong Yifan, ricercatore presso l’Istituto di Studi Europei dell’Istituto Cinese di Relazioni Internazionali Contemporanee. Certamente, Belgrado e Budapest sono tra i pochi Paesi del continente che hanno dimostrato il coraggio di sottrarsi alle imposizioni di Washington in materia di politica estera, e la Cina gliene rende giustamente merito.

Giulio Chinappi – World Politics Blog