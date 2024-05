È cominciata l’avanzata russa su Kharkiv?

(Sono in treno e ne avrò ancora per un po’, quindi post breve e carta non mia)

Dell’offensiva, se possiamo chiamarla così, russa nel settore di Kharkiv sappiamo al momento molto poco. Non ci sono geolocalizzazioni ed entrambe le parti diffondono pochissime foto, che come al solito non è certo si riferiscano alla zona in oggetto. Non si segnala la presenza di mezzi corazzati, quindi piú che di una offensiva possiamo parlare di una ricognizione in forze. Alcuni villaggi sono stati occupati (Streleche, Krasnoye, Pylnaya e Borisovka), ma non c’è stato nessuno sfondamento del fronte per il semplice motivo che le unità ucraine (come quelle russe dall’altro lato del confine) sono a qualche chilometro, non sulla frontiera. Rinforzi ucraini stanno affluendo nella zona e c’è da capire se lo scopo di questa incursione è proprio questo, ossia attivare un’altra zona di fronte per obbligare il comando ucraino a rinforzare le difese a scapito di altri settori.

La cautela è d’obbligo: le fonti ucraine esagerano il numero delle truppe russe coinvolte nell’operazione, le fonti russe lo minimizzano. Quando ne sapremo di più, scriveremo.

Francesco Dall’Aglio