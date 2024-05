L’inesorabile ascesa del Partito del Lavoro del Belgio

Le elezioni del Parlamento europeo in Belgio si svolgono ancora una volta all’ombra delle elezioni parlamentari e regionali nazionali. Ci si potrebbe quindi aspettare risultati simili in entrambe le consultazioni.

Di Nico Biver – Rosa Luxemburg Stiftung

Nel 2019, il Partito del Lavoro del Belgio (PTB/PVDA) è riuscito per la prima volta a conquistare uno degli allora 21 mandati parlamentari del Belgio (oggi 22). Con il 14,6% dei voti nella regione francofona del Paese, la Vallonia, Marc Botenga è diventato il primo esponente della sinistra radicale belga a entrare nel Parlamento europeo. Il 5% ottenuto nella più grande regione di lingua fiamminga, tuttavia, non è stato sufficiente per ottenere un seggio.

Secondo i sondaggi, la quantità di voti destinati ai partiti socialdemocratici, cristiano-democratici e liberali – oggi divisi in base alla lingua – continuerà a scendere ulteriormente dopo essere scesa per la prima volta sotto il 50% nel 2019. Le perdite saranno avvertite anche dal Partito Verde, che ha ottenuto buoni risultati nel 2019, mentre si prevede che l’estrema destra Vlaams Belang (Interesse Fiammingo, o VB) e l’estrema sinistra PTB guadagneranno.

Dato che il VB, insieme ai nazionalisti di destra della Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA), è quasi riuscito a ottenere la maggioranza assoluta nelle Fiandre, la formazione di un governo a livello federale potrebbe rivelarsi ancora più difficile di prima. L’attuale governo – composto da sette partiti diversi e formatosi con successo ben 494 giorni dopo le elezioni del 2019 – non ha la maggioranza nelle Fiandre.

Le prospettive politiche del PTB

Il PTB, tuttavia, non ha motivo di preoccuparsi al momento. Tutti i sondaggi indicano che otterranno tre mandati nel prossimo Parlamento europeo. Nelle elezioni nazionali, i sondaggi indicano un 15-20% in Vallonia, un 20% a Bruxelles e nelle Fiandre hanno superato il 10% nell’estate del 2023.

Tuttavia, nei sondaggi in Vallonia e a Bruxelles il PTB è rimasto fermo dal 2020 e nelle Fiandre ha guadagnato solo modestamente. Anche la crescita degli iscritti è rallentata, con 23.000 membri nel 2020 e solo 25.000 nel 2024. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che negli ultimi anni il COVID-19, la guerra in Ucraina e le questioni migratorie hanno occupato il centro della scena, dividendo il panorama sociale e politico. Di conseguenza, le campagne del partito sui temi sociali hanno faticato a catturare l’attenzione del pubblico.

A livello internazionale, il PTB è unico per molti aspetti. Da quando ha cambiato rotta all’inizio del millennio, l’ex partito maoista ha mantenuto relazioni – ora come partito marxista – con un ampio spettro di altri partiti di sinistra. Pur non essendo membro del Partito della Sinistra Europea, il PTB partecipa alla sua campagna elettorale e il suo europarlamentare Marc Botenga fa parte del gruppo di sinistra del Parlamento europeo.

Le posizioni del PTB sulla politica dell’UE sono certamente influenzate dalla disputa nazionalista in patria. È l’unico partito belga unito attraverso le linee linguistiche e si batte attivamente contro la divisione del Paese da parte dei nazionalisti fiamminghi. Questo va contro l’eccessivo federalismo e la cosiddetta disputa linguistica, che da tempo indeboliscono il movimento operaio in Belgio, distraendo la popolazione dai piani capitalistici di privatizzazione e smantellamento dei sistemi di sicurezza sociale e di welfare.

Il PTB ha una visione simile dei movimenti indipendentisti, come quello catalano, e dei piani di alcuni partiti della sinistra radicale di far uscire le rispettive nazioni dall’UE o di abbandonare l’euro. Non vedono il rafforzamento dello Stato nazionale come un’opzione valida per resistere alle politiche del capitalismo su larga scala. A loro avviso, ciò renderebbe solo più difficile la lotta contro il suo potere. Dato che le imprese operano a livello europeo, sembrerebbe che anche i partiti di sinistra debbano farlo e quindi fare rete il più possibile. Tuttavia, il PTB respinge i piani di altri partiti di sinistra per rendere l’UE più orientata al sociale e alla democrazia, perché semplicemente non considera l’UE riformabile.

Nel 2018, Marc Botenga ha criticato entrambi gli approcci in quanto troppo parlamentari e non abbastanza anticapitalisti: “Da un lato, entrambi si concentrano più sul governo che sul potere e sottovalutano l’importanza del contropotere e dell’azione extraparlamentare. Dall’altro, entrambi mancano di ambizione e l’unica prospettiva che offrono è un capitalismo gestito in modo migliore”.

L’anno scorso ha aggiunto di ritenere che “i trattati [dell’UE] sono incompatibili con la maggior parte delle politiche di sinistra… Allo stesso tempo, abbiamo visto che ogni volta che la pressione è abbastanza alta e l’equilibrio delle forze si sposta, queste regole vengono messe da parte molto rapidamente”. Ha citato l’esempio della crisi finanziaria e della pandemia COVID-19, che hanno permesso di scavalcare alcuni trattati dell’UE.

In caso di cambio di governo, il PTB non vede la soluzione nell’abbandono dell’UE o dell’euro, ma piuttosto nella non adesione ai trattati UE, che ostacolano la politica di sinistra. Al contrario, cercherebbero di stabilire una solidarietà a livello europeo con il Paese in questione.

Parlamentari con un salario da lavoratori

Il miglioramento delle prospettive elettorali del PTB può essere ricondotto anche al successo ottenuto nelle elezioni del 2019, quando il numero di parlamentari è passato da otto a 37. Ciò ha fatto sì che i contributi pubblici al partito siano cresciuti da 2,3 milioni di euro nel 2018 a 6,2 milioni nel 2022, rendendo il PTB il terzo partito più ricco del Paese, nonostante sia al nono posto tra tutti i partiti. Ciò è dovuto ai contributi versati dai rappresentanti eletti, alle elevate quote associative e alle numerose donazioni del partito, che in Belgio non possono superare i 500 euro all’anno, consentendo al partito di quadruplicare le spese per il personale e le relazioni pubbliche.

È un grande vantaggio finanziario per il PTB che non solo il personale a tempo pieno, ma anche i rappresentanti eletti si accontentino dello stipendio di un operaio specializzato, o dell’equivalente del loro reddito precedente. Secondo il ragionamento politico del partito alla base di questo approccio, chi si candida per una carica sotto il PTB non dovrebbe essere in grado di arricchirsi grazie alla propria posizione o di godere di un tenore di vita significativamente più alto rispetto al cittadino medio. Il presidente Raoul Hedebouw lo descrive come segue: “Se non vivi come pensi, allora inizi a pensare come vivi”.

Questo è anche il motivo per cui il partito ha introdotto una politica in base alla quale i lavoratori trattengono solo il 20% della loro indennità parlamentare giornaliera. Il resto, così come tutti i rimborsi spese dei rappresentanti comunali, vengono trasferiti nelle casse del partito.

Politica popolare senza populismo

Le ragioni del successo del PTB sono molteplici. Si concentra su richieste popolari, soprattutto socio-economiche, che riguardano non solo i gruppi emarginati, ma anche la maggior parte della società. Tra queste, l’assistenza sanitaria gratuita, l’aumento della pensione minima, l’adeguamento dell’inflazione e l’introduzione di una tassa sui milionari. Attraverso mesi di campagne con petizioni, manifestazioni, pubblicazioni di libri, conferenze e così via, il PTB non solo ha sostenuto questi obiettivi, ma mira anche a raggiungerne almeno alcuni. I gruppi a livello comunale sostengono le campagne di piazza attraverso le iniziative parlamentari, ma non svolgono un ruolo indipendente.

Il PTB attacca i privilegi dei partiti e dei politici e, attraverso la rinuncia dei suoi parlamentari alla maggior parte delle loro indennità giornaliere e il finanziamento di progetti sociali come le cliniche “Medicina per il popolo”, può sfruttare a proprio vantaggio la perdita di fiducia dei cittadini nei confronti dei loro rappresentanti. Tuttavia, il loro populismo non si spinge fino ad abbracciare richieste reazionarie, come fanno i socialdemocratici danesi e l’Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) sulle questioni migratorie. Il PTB si avvicina invece ai metodi del Partito Comunista d’Austria (KPÖ), che nelle sue campagne elettorali in Stiria, Salisburgo e Tirolo ha evitato quasi completamente temi controversi come l’immigrazione e la criminalità.

In vista delle elezioni di quest’anno, il PTB ha chiesto a oltre 100.000 persone di individuare gli ambiti in cui si aspettano di più dai politici. Le loro risposte costituiranno il fulcro della campagna elettorale, a patto che non siano in contrasto con le loro convinzioni politiche fondamentali. Per quanto riguarda temi controversi come l’immigrazione o la guerra in Ucraina, il PTB commenta solo con riluttanza e si astiene dal fare campagna o organizzare iniziative parlamentari su questi argomenti. Il partito, tuttavia, rifiuta l’inasprimento delle norme UE in materia di asilo e chiede che la cittadinanza venga concessa automaticamente agli immigrati dopo cinque anni di residenza in Belgio.

Per affrontare efficacemente la crisi climatica, il PTB sostiene la necessità di misure rigorose, soprattutto nei confronti dei maggiori produttori di CO2 dell’economia. Allo stesso tempo, è attento a non avanzare richieste che potrebbero essere percepite come un effetto finanziario potenzialmente negativo su segmenti della sua potenziale base di elettori. Per questo motivo il partito rifiuta in generale le tasse sui combustibili fossili e organizza campagne contro l’aumento delle tariffe dei parcheggi.

Il loro successo politico, tuttavia, è dovuto principalmente alla percezione di unità interna e all’appeal personale relativamente elevato. I principali portavoce pubblici del partito sono il presidente Raul Hedebouw, la leader parlamentare del partito alla Camera dei Rappresentanti Sofie Merckx, il segretario generale Peter Mertens e il leader del partito parlamentare fiammingo Jos d’Haese. A questa squadra si aggiunge un quinto membro, il direttore politico David Pesiteau.

C’è solo una donna ai vertici del PTB e solo 13 donne tra tutti i 37 rappresentanti. Questo è forse il motivo per cui il PTB gode di un minore sostegno da parte delle donne. Quest’anno, tuttavia, le liste elettorali sono tutte equilibrate in base alle quote.

Per migliorare la comunicazione con la società, il PTB si affida non solo ai contatti personali stabiliti attraverso i sondaggi o le cabine informative, le feste e gli scioperi, ma anche alla sua massiccia presenza sui social media. Nella regione francofona, il PTB spende più di ogni altro partito in pubblicità su Facebook. Entrambe le pagine Facebook del partito hanno un totale di 309.000 follower – più di La France insoumise in Francia o di Die Linke in Germania, e questo in un Paese con una popolazione di soli 12 milioni di abitanti.

Questa forma di comunicazione politica ha portato il PTB a guadagnare un sostegno significativo tra la classe operaia e medio-bassa, in particolare in Vallonia e a Bruxelles. Un’analisi dello studio sulle elezioni europee del 2019 lo conferma. In tutte le aree del Belgio, il 19% degli intervistati della classe media ha votato per il PTB o simpatizzava per il partito, così come il 33% dei disoccupati, il 18% delle persone con il tenore di vita più basso e il 28% di quelle con il secondo tenore di vita più basso. Il fatto che gli intervistati più poveri non siano il gruppo più numeroso è dovuto principalmente alla concorrenza del VB nelle Fiandre.

Questo si può notare anche in termini di livello di istruzione: Il 14% degli intervistati con un basso livello di istruzione e il 15% di quelli con un livello medio hanno sostenuto il PTB. Tra gli accademici, il partito ha ottenuto un punteggio inferiore alla media, pari all’8%. Questo spiega anche perché il PTB ottiene risultati inferiori alla media nelle città universitarie e deve accontentarsi di una media dell’11% di consensi tra i giovani sotto i 25 anni.

Come per la maggior parte degli altri partiti della sinistra radicale, la loro quota di voti è significativamente più bassa nelle campagne che nelle città. In Vallonia, il PTB ha raggiunto il 17,9% dei consensi nelle città con più di 100.000 abitanti, mentre ha ottenuto solo il 10,6% nelle parrocchie con meno di 5.000 abitanti.

Nazionalismo fiammingo incontrollato

Vale la pena notare che, nonostante la vicinanza geografica e culturale con la Francia, i populisti di destra in Vallonia hanno avuto finora scarso successo. Ciò è dovuto non solo al fatto che hanno poco da offrire agli elettori, ma anche alle politiche del PTB, che sono riuscite a raccogliere consensi tra classi che altrove tendono a favorire i populisti di destra. Tuttavia, ha anche a che fare con la storia del Paese. Il politologo ed esperto del PTB Pascal Delwit sottolinea che non esiste un senso di identità nazionale belga o vallone, sebbene esista un’identità nazionale fiamminga molto forte. È quindi piuttosto notevole che il PTB, almeno secondo i sondaggi, abbia raggiunto il secondo posto nelle Fiandre.

Con le sue industrie del carbone e dell’acciaio, la Vallonia era in origine la regione più ricca del Paese, mentre le Fiandre agricole erano svantaggiate. Ciò ha dato origine a un nazionalismo fiammingo reazionario che ha persino collaborato con gli occupanti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, perdendo così ogni ruolo politico fino agli anni Sessanta. Oggi, tuttavia, le Fiandre sono la più ricca delle due regioni e la N-VA e il VB fanno uso di ideologie scioviniste basate sulla ricchezza nella loro strategia politica, che utilizzano come arma contro la più povera regione della Vallonia.

Il nazionalismo fiammingo è alimentato principalmente da tre componenti: la politica economica, che si posiziona contro la più povera Vallonia; la politica migratoria, di natura particolarmente anti-musulmana; le politiche protezionistiche, che hanno adottato una posizione anti-UE. Come per le elezioni del 2019, l’immigrazione è ancora una volta il tema politico più importante nelle Fiandre, ed entrambi i partiti di destra radicale, N-VA e VB, sono al momento al 45% e al 49% rispettivamente.

Secondo i sondaggi, il VB, partito di destra, ha nel frattempo superato l’N-VA diventando il partito più forte del Belgio. I deputati del VB appartengono a diversi gruppi di estrema destra del Parlamento europeo. VB lavora nel gruppo Identità e Democrazia insieme all’FPÖ austriaco, al National Rally di Le Pen in Francia e all’AfD tedesco. L’N-VA fa invece parte del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei e collabora con il PiS polacco, Fratelli d’Italia e Vox in Spagna.

Un sondaggio elettorale condotto quest’anno nelle Fiandre dagli scienziati dell’Università di Anversa ha rivelato che il VB sta conquistando i voti di tutti gli altri partiti, anche se meno del PTB, che a sua volta raccoglie soprattutto i voti del partito socialdemocratico Vooruit, dell’N-VA e del Partito Verde. Nelle Fiandre, il VB è particolarmente forte tra gli elettori con livelli di reddito e istruzione più bassi, mentre il PTB ha un successo particolare tra gli elettori con reddito e istruzione medi.

I rischi del governo

I principali rischi che il PTB deve affrontare, come identificato da Pascal Delwit, includono la (improbabile) costituzione di una forza di destra radicale nella regione francofona, per non parlare del presunto rifiuto del PTB stesso di entrare a far parte di qualsiasi governo.

Il PTB ha certamente alcuni ostacoli piuttosto difficili da superare se vuole entrare in una coalizione di qualsiasi tipo. Nella regione francofona, dove le coalizioni con il PS e i Verdi sarebbero matematicamente possibili, gli striscioni della campagna elettorale riportano il motto “Le choix de la rupture”, che significa, più o meno, “Scegliere di staccarsi”. Il partito parla anche di rottura con l’attuale politica in occasione delle elezioni europee.

Nelle Fiandre, invece, lo slogan in vigore, “Siamo sempre al vostro fianco”, ha un tono meno militante, presumibilmente perché il potere non è dalla loro parte in quella regione. Tuttavia, sotto entrambi i vessilli vengono sempre evidenziate le stesse quattro questioni: tassazione dei multimilionari, difesa del potere d’acquisto, abolizione dei privilegi per i politici e limiti rigorosi alle emissioni per i principali inquinatori.

Il successo del PTB ha contribuito, almeno nella regione francofona, a un avvicinamento (almeno sulla carta) tra loro, il Partito socialista (PS) e i Verdi su temi socio-economici e socio-culturali. Nel 2019, il PTB ha chiesto una pensione minima di 1.500 euro attraverso una campagna di petizione in cui sono state raccolte 180.000 firme. La richiesta è stata poi attuata. Inoltre, all’inizio della campagna elettorale, quando il PTB ha anche innalzato a 5 milioni di euro la soglia minima di ricchezza per l’imposta milionaria da esso richiesta, al fine di proteggere le medie imprese, il PS socialdemocratico l’ha scavalcato a sinistra, accusandolo addirittura di aver rinunciato alla “lotta contro gli ultra-ricchi”.

La federazione sindacale FGTB/ABVV, a prevalenza socialdemocratica, ha ripetutamente invitato i partiti della sinistra a formare un governo di coalizione. Se questo avverrà o meno, tuttavia, non dipende solo dal PTB. Il PS, che per mesi ha accusato il PTB di inutilità politica a causa della sua indisponibilità ad assumersi la responsabilità di formare una coalizione, dovrà dimostrare se vuole realizzare le sue richieste di sinistra o rimanere in coalizione con i liberali. La possibilità che il PS si convinca a cambiare aria dipende in ultima analisi dai risultati elettorali del PTB.