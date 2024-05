Cuba ringrazia l’Unione Economica Eurasiatica (UEE) per la sua lotta contro il blocco USA dell’isola

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha ringraziato l’Unione Economica Eurasiatica (UEE) per la sua lotta contro il blocco imposto all’isola dagli Stati Uniti, ha dichiarato in occasione dell’incontro per l’anniversario dell’UEE tenutosi mercoledì a Mosca.

“Siamo un piccolo Paese sottoposto da 16 decenni a un blocco economico, commerciale e finanziario, intensificato negli ultimi anni con misure appositamente studiate per impedire il successo dei piani di sviluppo e rendere più difficile la vita quotidiana del popolo [cubano]”, ha spiegato il presidente.

“L’ingiusta inclusione di Cuba nella lista degli Stati Uniti come presunti sponsor di Stato del terrorismo ha avuto un effetto disastroso sulle operazioni finanziarie del Paese, causando una situazione economica molto tesa che il popolo cubano sta affrontando con ammirevole coraggio e creatività”, ha affermato.

“In queste condizioni, la comprensione storica, l’amicizia e il sostegno dei Paesi che compongono l’UEE hanno un valore inestimabile per il quale Cuba è profondamente grata”, ha sottolineato. “Chi ci blocca non potrà mai capire e, quindi, non potrà mai ostacolare le eccellenti relazioni tra i nostri Paesi”, ha concluso Díaz-Canel.

Il presidente ha anche ribadito il suo interesse per una maggiore partecipazione dell’Avana ai meccanismi dell’Unione. “Credo sinceramente che tutti noi abbiamo bisogno di una migliore cooperazione per promuovere progetti comuni in aree di interesse comune”, ha affermato. “Desidero ribadire ancora una volta il desiderio e l’impegno di Cuba per lo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con l’UEE e gli Stati membri”, ha aggiunto

Il presidente cubano è arrivato in Russia martedì e il giorno seguente ha reso omaggio allo storico leader rivoluzionario Fidel Castro Ruz deponendo una corona di fiori presso il monumento a lui dedicato nella piazza di Mosca a lui intitolata

🇨🇺| Ante el Monumento a Fidel Castro, en la Plaza que lleva su nombre, en el Distrito Sokol en Moscú, el Presidente @DiazCanelB rindió tributo al Comandante en Jefe.#DíazCanelEnRusia 🇨🇺 🇷🇺 pic.twitter.com/zP6QH8wQI0 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 8, 2024

