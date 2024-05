La Cina eleva le relazioni diplomatiche anche con l’Ungheria

Dopo la visita in Serbia, il Presidente cinese Xi Jinping ha completato il suo viaggio europeo facendo tappa in Ungheria, dove ha incontrato il Primo Ministro Viktor Orbán, con il quale ha concordato di innalzare le relazioni bilaterali verso un nuovo livello. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

La Cina e l’Ungheria hanno deciso giovedì di elevare le relazioni bilaterali a una partnership strategica globale e strategica per tutte le condizioni nella nuova era durante la visita del Presidente cinese Xi Jinping in questo paese dell’Europa centrale e orientale, cosa che gli esperti ritengono essere il risultato di una cooperazione fruttuosa tra le due parti e che ha un peso significativo nelle relazioni Cina-Europa.

L’annuncio è stato fatto dopo che Xi ha tenuto colloqui con il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán. I due hanno assistito congiuntamente allo scambio di documenti di cooperazione e hanno incontrato la stampa.

La relazione tra Cina e Ungheria è ora al suo apice nella storia, ha detto Xi giovedì prima quando ha incontrato il presidente ungherese Tamás Sulyok al Palazzo Sándor di Budapest.

La relazione bilaterale ha superato la prova del mutevole scenario internazionale e ha continuato a crescere in profondità da un’amicizia intercontinentale a un partenariato amichevole e cooperativo e poi a un partenariato strategico globale, ha detto Xi.

Xi è arrivato a Budapest mercoledì, nell’ultima tappa del suo viaggio europeo in tre nazioni. Xi aveva precedentemente visitato l’Ungheria 15 anni fa.

È stato calorosamente accolto da Orbán e dalla moglie all’Aeroporto di Budapest all’arrivo. La Forza Aerea Ungherese ha inviato caccia per scortare l’aereo di Xi dopo che è entrato nello spazio aereo del Paese.

Ju Weiwei, direttore aggiunto dell’Ufficio per l’Europa centrale e orientale, Istituto di Studi Europei dell’Accademia cinese delle scienze sociali, ha detto al Global Times giovedì che elevare le relazioni bilaterali a una partnership strategica globale per tutte le condizioni nella nuova era è un grande risultato delle relazioni bilaterali ed è il risultato di una cooperazione fruttuosa tra Cina e Ungheria in tutti gli aspetti come infrastrutture, investimenti e cultura, così come il rispetto reciproco dei reciproci interessi fondamentali e la solida base dell’opinione pubblica in entrambi i Paesi.

“Questo ha un significato positivo per le future relazioni Cina-Europa e la cooperazione tra Cina ed Europa centrale e orientale“, ha detto Ju.

Sia gli esperti cinesi che quelli ungheresi ritengono che il rispetto reciproco e un approccio cooperativo senza legami ideologici abbiano giocato ruoli decisivi nelle relazioni bilaterali.

Quest’anno segna il 75º anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Ungheria. L’Ungheria è stata uno dei primi Paesi al mondo a stabilire relazioni ufficiali con la Cina.

Il Ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha detto in una recente intervista al Global Times che è un grande onore che i due Paesi celebrino il 75º anniversario dell’istituzione dei legami diplomatici con una visita presidenziale. Egli ritiene che questo sia un riscontro positivo che dimostra che Cina e Ungheria sono sulla strada giusta e questo è molto importante per l’Ungheria.

Dal momento dell’istituzione dei loro legami diplomatici, Cina e Ungheria si sono sempre rispettate reciprocamente, trattate da pari a pari e hanno perseguito il reciproco vantaggio, ha detto Xi incontrando il Presidente ungherese.

Szijjártó ha detto al Global Times che il rispetto reciproco, attualmente mancante nella politica internazionale, è una base davvero forte e stabile per la cooperazione di successo tra Cina e Ungheria.

Nel corso degli anni, la cooperazione tra Cina e Ungheria si è sviluppata in modo costante. Nel 2015, l’Ungheria è diventata il primo Paese europeo a unirsi all’Iniziativa Belt and Road proposta dalla Cina. Nel 2017, la relazione bilaterale è stata elevata a una partnership strategica globale. La ferrovia Ungheria-Serbia attualmente in costruzione è il progetto principale dell’Iniziativa Belt and Road in Europa centrale e orientale.

Sulle questioni mondiali, Cina e Ungheria spesso condividono posizioni simili. Nonostante sia uno stato membro dell’UE e membro della NATO, l’Ungheria si è impegnata a non inviare armi in Ucraina.

Levente Horváth, direttore del Centro Eurasia dell’Università John von Neumann e consulente capo del governatore della Banca Centrale Ungherese, ha detto al Global Times che la relazione tra Ungheria e Cina si sta facendo sempre più prossima perché la pensano allo stesso modo sulle relazioni internazionali.

“L’Ungheria cerca la cooperazione con i Paesi basandosi sui propri interessi nazionali. Riconosce che la cooperazione pragmatica può portare prospettive promettenti, mentre il confronto e le sanzioni possono solo portare a scenari di perdita reciproca e possono essere sfruttati da chi ha motivi nascosti“, ha detto Ju al Global Times.

Ponte che collega Est e Ovest

Nel 2010, l’Ungheria ha iniziato a implementare la politica “Apertura all’Oriente”, sottolineando il fatto che il vento soffia dall’Oriente nell’economia mondiale.

Negli ultimi anni, l’Ungheria è diventata un importante hub logistico per il commercio tra Cina ed Europa. L’Ungheria è anche l’hub europeo dei veicoli elettrici – il produttore cinese di veicoli elettrici BYD ha annunciato alla fine del 2023 che costruirà la sua prima base di produzione europea di veicoli elettrici in Ungheria e la fabbrica produrrà veicoli elettrici e ibridi plug-in per il mercato europeo.

La strategia di connettività dell’Ungheria la rende un Paese chiave per collegare Occidente e Oriente. Gli esperti ritengono anche che l’Ungheria possa svolgere un ruolo di facilitazione nel collegare Cina ed Europa.

In diverse occasioni, l’Ungheria si è astenuta o si è opposta alle posizioni dell’UE contro la Cina. Ad esempio, nel 2021, l’Ungheria ha bloccato una dichiarazione dell’UE che criticava la Legge sulla Sicurezza Nazionale della Cina per Hong Kong.

“L’Ungheria è speciale tra i paesi dell’UE. Non si oppone sempre al blocco quando si tratta di questioni legate alla Cina, ma ha svolto un ruolo speciale nelle relazioni tra Cina ed Europa. L’Ungheria è un partner con cui la Cina dovrebbe seriamente cooperare“, ha detto Sun Keqin, ricercatore presso l’Istituto Cinese di Relazioni Internazionali Contemporanee, al Global Times.

Il 1º luglio, l’Ungheria assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell’UE. Il Ministro degli Esteri Szijjártó ritiene che l’Ungheria possa utilizzare l’opportunità per influenzare la politica dell’UE nei confronti della Cina.

“Saremo in grado di condividere con i nostri colleghi europei in modo molto credibile quanto possa essere utile, vantaggioso e redditizio lavorare insieme alla Cina“, ha detto Szijjártó al Global Times nell’intervista.

