La siccità ‘per fortuna quest’anno colpisce alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia’

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura foto da it.wikipedia.org

’Mussolini? Uno statista’. ‘Non mi venite a dire che in Italia non c’è stata una dittatura comunista’. ‘Se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square’. ‘La parte meridionale della Russia confina con l’Afghanistan.’ ‘Classi separate per gli alunni stranieri’. ‘Il Gattopardo di Lucchini’. Sono solo strafalcioni? Chissà? Quello che è certo è che continuano le dichiarazioni tra il serio e il faceto degli esponenti della Destra. Ecco alcuni esempi

10 maggio 2024. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura al question time dichiara: ‘Il lavoro prezioso degli agricoltori che viene messo in discussione per l’appunto dalla crisi idrica che spesso non in fase emergenziale, ma spesso ormai da almeno un ventennio colpisce le aree del nostro paese. Per fortuna quest’anno colpisce molto di più alcune regioni del Sud in particolare la Sicilia e per fortuna molto meno le zone dalle quali Lei proviene ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante’.

26 aprile 2024. Roberto Vannacci candidato leghista alle elezioni al Parlamento europeo: ‘Mussolini? Uno statista. Vorrei classi separate per i disabili. E gli italiani hanno la pelle bianca’.

26 aprile 2024. Tommaso Foti, deputato di FdI: ‘Studenti che protestano nelle università? Era meglio mandarli a zappare’.

25 aprile 2024. Il ministro della Cultura Sangiuliano: ‘No, non mi venite a dire che in Italia non c’è stata una dittatura comunista’.

21 aprile 2024. Francesco Lollobrigida: ‘La parola antifascista ha portato negli anni a tanti morti’.

12 aprile 2024. La ministra del Turismo Daniela Santanchè a Siracusa parlando di cineturismo: ‘se si conosce la Sicilia…io credo che nessuno possa dimenticare il Gattopardo di LUCCHINI...’

9 aprile 2024. Francesco Lollobrigida: ‘Ho pagato l’olio 12 euro … ma perché uno è convinto che pagare 30 per una bottiglia di vino a tavola sia una cosa normale e quando dovesse pagare 30 euro un litro d’olio è un furto con scasso. Questo non lo riesco a comprendere lo ritengo un fatto assurdo che non è rispettoso del lavoro che c’è dietro. Poi uno dice ho pagato una bottiglia d’olio 5 euro ecco non hai bevuto salute ti sei nutrito di un prodotto sano perché per fare un olio a 5 euro significa che te l’hanno colorato che ti hanno aggiunto prodotti di conservazione probabilmente c’è anche il rischio di frode alimentare dietro quella produzione’

2 aprile 2024. Il ministro della Cultura Sangiuliano confonde Londra con New York: ‘Se pensiamo a Parigi, pensiamo agli Champs-Elysées, se pensiamo a Londra pensiamo a Times Square …’.

2 aprile 2024. Il ministro degli Esteri Tajani: ‘La parte meridionale della Russia confina con l’Afghanistan.’

29 marzo 2024. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha la soluzione per il sito di Mirafiori: ‘Produca reattori nucleari’.

29 marzo 2024. Carlo Nordio, ministro della Giustizia: ‘Alcoltest ai politici? Se mi vietassero il bere potrei dimettermi. Churchill pasteggiava col brandy’.

29 marzo 2024. Giuseppe Valditara ministro della Pubblica Istruzione (e del Merito) è ermetico: ‘Se si è d’accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nelle classi la maggioranza sarà di italiani, se studieranno in modo potenziato l’italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l’arte, la musica italiana, se i genitori saranno coinvolti pure loro nell’apprendimento della lingua e della cultura italiana e se non vivranno in comunità separate. È in questa direzione che noi intendiamo muoverci’. Cosa? Ora lo scriva in italiano. Grazie.

16 marzo 2024: ‘La tolleranza del passato verso questi episodi ha poi portato al terrorismo e al suo rafforzamento fino all’episodio di Aldo Moro’. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, dopo le proteste all’università Federico II di Napoli.

1 marzo 2024. Il ministro Valditara: ‘Classi separate per gli alunni stranieri. Rallentano gli italiani’.

30 gennaio 2024. Il presidente del Senato Ignazio La Russa per evidenziare le qualità di Giorgia Meloni ha dichiarato: ‘Meloni non è la classica donna, non ha avuto bisogno di un uomo per emergere’.

24 gennaio 2024. Giorgia Meloni, 2018, contro la privatizzazione di Poste: ‘è un gioiello che deve rimanere in mano italiana e pubblica. Non permetteremo la svendita del valore economico e sociale di 162 anni di storia italiana’. Meloni ieri: ‘Si può privatizzare le Poste con serietà.’

23 gennaio 2024. Giorgia Meloni: ‘Il caso De Fusco? Il tempo dell’amichettismo di sinistra è finito. Le carte ora le do io’.

22 gennaio 2024. Arianna Meloni ha detto:’ La nostra comunità dobbiamo smetterla di sentirci 70 milioni di individualità e riscoprire di essere un’unica grande comunità’. Ed ancora: ‘Ci attaccano, ma noi facciamo sacrifici, ho rinunciato a fare shopping con mia sorella’.