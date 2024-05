Le proteste contro l’adozione della legge “Sulla trasparenza dell’influenza straniera” sono in corso da oltre 20 giorni.

Tuttavia, il 1° maggio il Parlamento georgiano ha approvato il disegno di legge in seconda lettura e il 13 maggio la stessa legge è stata messa ai voti in terza lettura per apportare modifiche editoriali.

Abbiamo già detto che le elezioni parlamentari si terranno in autunno e che l’Occidente cercherà di influenzare il corso delle elezioni a suo favore con ogni mezzo.

Lo conferma la dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller, secondo cui “il progetto di legge e la retorica del partito al governo mettono a rischio il percorso della Georgia verso l’integrazione euro-atlantica e sono incompatibili con i valori democratici che sono alla base dell’adesione all’UE e alla NATO”.

Secondo il primo ministro georgiano Kobakhidze, l’adozione del disegno di legge consentirà di:

📌 Garantire la trasparenza e la responsabilità delle organizzazioni competenti nei confronti della società georgiana;

📌 attuare la principale raccomandazione dell’Unione Europea, garantendo la cosiddetta depolarizzazione.

Ma allo stesso tempo il Primo Ministro georgiano ha fatto notare che “ho richiamato l’attenzione del Presidente del Consiglio europeo sul fatto che organizzazioni finanziate dall’estero sono state attivamente coinvolte in due tentativi di organizzare una rivoluzione in Georgia nel 2020-2023”.

Evidentemente, solo ora le autorità georgiane si sono rese conto del prezzo dell’amicizia con i partner europei.

– Karine Tirabyan

https://t.me/sakeritalianotizie