Mattarella il difensore dei privilegi del potere

NO SIGNOR PRESIDENTE LEI NON HA DIFESO,LA LIBERTÀ

Non ho mai calpito perché Sergio Mattarella sia diventato il punto di riferimento di chi ripudia la politica reazionaria e guerrafondaia di Giorgia Meloni e della destra.

Ho sempre trovato un poco patetici gli appelli a questo Presidente a intervenire e a non firmare, non lo ha mai fatto e mai lo farà. L’affidarsi a Mattarella l’ho sempre considerato un segno della debolezza e della subalternità di chi pure si dichiari di sinistra.

A parte qualche dichiarazione di buonismo democristiano, Sergio Mattarella è tra i responsabili di tutte quelle scelte che poi nelle manifestazioni vengono giustamente contestate.

Mattarella fu l’autore della prima legge letterale maggioritaria, che fece vincere Berlusconi. Come vice presidente del Governo D’Alema nel 1999 fece partecipare l’Italia ai bombardamenti di Belgrado; è questa azione bellica illegale che per prima ha riportato la guerra in Europa, signor Presidente.

Mattarella ha sostenuto e sostiene tutte gli interventi militari dell’Italia, affermando che non c’è alcuna contraddizione con l’Articolo 11 della Costituzione; poi si è eretto a supremo tutore dei vincoli dell’austerità europea, che ha voluto fossero in Costituzione.

Ecco questo è il solo caso nel quale il Presidente sia intervenuto fermamente nei confronti del governo: se ha visto qualche rischio per i parametri ed i vincoli liberisti europei.

Mattarella interviene spesso sugli omicidi sul lavoro, ma non ha mai detto una parola contro le imprese e le leggi che lasciano le imprese libere di fare ciò che vogliono. Così come non ha mai detto nulla contro le leggi feroci e gli accordi internazionali che perseguitano i migranti.

Ho ascoltato tutto l’intervento del Presidente all’ONU, parole guerrafondaie contro la Russia e di umanitarismo ipocrita sulla Palestina, con l’affermazione gravissima che tutto sarebbe causato dal 7 ottobre.

Insomma , non mi sono mai aspettato nulla di buono da Sergio Mattarella, ma la sua ultima uscita contro i ragazzi che hanno contestato la ministra Roccella è stata peggio delle mie già basse aspettative.

Accusare di violare la Costituzione un gruppo di giovani che, in modo assolutamente non violento, contestano una esponente del potere, nel nome della liberta delle donne, beh è davvero scandalosamente ingiusto. E prepotente.

Questa contestazione democratica metterebbe in discussione la libertà di parola? Di chi, di ministri e politici che imperversano ogni ora im tv a reti unificate e sui principali giornali, mentre le voci del dissenso sono censurate o deformate sistematicamente, o bastonate dalla polizia?

Su questa vergogna, che ha fatto precipitare l’Italia al 46esimo posto per la la libertà d’informazione, non trovo dichiarazioni di Mattarella.

No signor Presidente lei non ha tutelato la libertà di parola, ma i privilegi del potere; con la gioia di Giorgia Meloni e del suo vittimismo, che viene da lontano, dai pianti ipocriti di Giorgio Almirante.

Giorgio Cremaschi Pap