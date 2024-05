Mi permetto di sollevare una richiesta di riflessione rivolta alle forze di sinistra e a quei diversi soggetti che interpretano quel “sentire costituzionale” oggi duramente messo sotto attacco dalla destra di governo.

Riassumo per punti:

1) Emerge complessivamente un tema di diritti che il “caso Salis” ha portato a livello europeo e che richiama prima di tutto la concezione della destra sul tema;

2) E’ in atto un tentativo di stravolgimento costituzionale della forma di governo che richiama immediatamente l’idea di una concentrazione personalistica del potere in un funzione anti -Costituzione repubblicana;

3) E’ in corso un attacco diretto a categorie come quella della Magistratura (ipotizzandone, come già avvenuto in passato, una sostanziale riduzione di autonomia dall’esecutivo) e dell’informazione (con un evidente arretramento nella liberà d’espressione come testimoniato anche dalle classificazioni internazionali in materia);

4) Si sta esercitando direttamente una forma di repressione poliziesca verso i soggetti più facilmente attaccabili come gli studenti.

Questi elementi evidenziano come si stia realizzando un vero e proprio “arretramento democratico” che non può che essere contrastato se non prendendo atto fino in fondo della sua gravità e pericolosità, esprimendo così da parte della sinistra un pieno convincimento alternativo fuori da qualsivoglia tentativo di compromissione, in ispecie sul piano costituzionale e delle stesse forme istituzionali che derivando direttamente dall’applicazione della nostra Carta Fondamentale.