VERDI TEDESCHI PEGGIO DI MELONI. Per l’Ucraina propongono no fly zone NATO

Propongono no fly zone NATO in Ucraina e si astengono su Palestina

Oggi parlamentari del centrodestra e verdi tedeschi hanno lanciato la proposta di una sorta di no fly zone NATO in Ucraina.

L’alleanza atlantica dovrebbe garantire la difesa aerea di una fascia occidentale per consentire all’Ucraina di concentrarsi sul fronte.

Si tratta di un’altra proposta folle e pericolosissima in direzione del coinvolgimento diretto della NATO nella guerra già avanzata dalla Polonia.

Non amo le polemiche a sinistra ma invito i Verdi italiani che fanno parte dei Verdi Europei, e in quel gruppo andranno, di assumere pubblicamente una posizione contraria.

Leggo l’amico Angelo Bonelli che critica giustamente Giorgia Meloni per l’astensione all’Onu su Palestina. Però debbo fargli notare che la Germania, con la ministra degli esteri e leader dei Verdi Annalena Baerbock, ha votato come l’Italia.

A essere onesti i Verdi in Germania sono il partito più scatenato contro le proteste e la solidarietà con il popolo palestinese. In Italia finora non è stato ancora impedito a oratori in convegni sulla Palestina di entrare nel paese e persino di collegarsi via zoom. E’ quello che è successo in Germania a Yanis Varoufakis e al rettore dell’Università di Glasgow. In Italia non c’è stato ancora nessun episodio di irruzione della polizia in un convegno sulla Palestina per impedirne lo svolgimento. In Germania non c’è la destra al governo ma socialdemocratici e verdi che sono, tra l’altro, i guerrafondai più accaniti.

Il settimanale Spiegel ha dedicato la copertina alla mutazione dei Verdi in partito filoisraeliano e sulle posizioni più oltranziste della NATO. Risultano deboli e poco credibili le critiche a Meloni se i Verdi europei fanno peggio di lei.

Ho il legittimo sospetto che AVS abbia rifiutato fin dall’inizio ogni ipotesi di convergenza in una lista unitaria contro la guerra per non disturbare i Verdi Europei. Avrei preferito una larga unità contro la guerra e il genocidio a Gaza ma almeno che ci sia chiarezza su questioni fondamentali visto che si chiede il voto per europee.

Maurizio Acerbo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, candidato di Pace Terra Dignità