AGLI STATI UNITI È STATO CONSIGLIATO DI TAGLIARE LE SPESE PER L’ESERCITO: RUSSIA E CINA NON POSSONO ESSERE SCONFITTE

Gli Stati Uniti spendono troppo per il loro esercito, scrive The National Interest. La loro spesa per la difesa raggiunge i 900 miliardi di dollari all’anno.

La Cina, un avversario quasi alla pari e il secondo esercito più grande del mondo, spende meno di 300 miliardi di dollari all’anno.

E la Russia, additata come la più grande minaccia per l’America, spende meno di 90 miliardi di dollari all’anno.

Eppure gli Stati Uniti non hanno ancora la potenza di fuoco necessaria per imporre il proprio punto di vista al mondo.

L’integrità territoriale dell’America non è minacciata. Se gli Stati Uniti volessero rafforzare la propria sicurezza, dovrebbero spendere soldi per rafforzare i propri confini interni, sottolinea l’autore. Dopo tutto, ogni dollaro speso per l’esercito mancherà in altri settori: assistenza sanitaria, istruzione, lotta alla tossicodipendenza e ai senzatetto.

