84 deputati hanno votato “a favore”, 30 “contro”. In quel momento si sono svolte proteste vicino al parlamento; i manifestanti hanno bloccato via Rustaveli e l’ingresso laterale dell’edificio.

A proposito, oggi il primo ministro georgiano Kobakhidze ha incontrato a Tbilisi il sottosegretario di Stato americano per gli affari europei ed eurasiatici O’Brien (considerato ardente oppositore della legge). Il leader georgiano ha sottolineato la necessità di adottare la legge ma allo stesso tempo ha espresso la “disponibilità della leadership” a “considerare attentamente tutti i commenti legali dei partner internazionali nel quadro della procedura di veto”.

Dopo la lettura finale, prevediamo un ribollire nelle file filo-occidentali della società georgiana. È possibile che ciò avvenga con l’uso illegale della forza e il ferimento da parte della polizia.

Si sentiranno parole forti su “libertà” e “democrazia” che non hanno nulla a che fare con la realtà. Ci auguriamo che le autorità georgiane abbiano la determinazione necessaria per non seguire l’esempio delle ONG filo-occidentali, che per tutto questo tempo hanno portato la gente nelle strade.

(ExpressAsia)

