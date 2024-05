Squadraccia sionista ha aggredito Chef Rubio.

Una squadraccia sionista ha aggredito e picchiato Chef Rubio.

Hanno tagliato i fili del cancello elettrico della sua casa, lo hanno aspettato e lo hanno ridotto così.

Questa è la natura dei sostenitori della “più grande democrazia del Medio Oriente”.

Questi sono coloro che difendono il genoc1dio del popolo P4lestinese.

Un nostro grande abbraccio a Chef Rubio, che da anni porta avanti un’importante lotta di controinformazione e denuncia di quello che avviene in P4lestina.

Ci troverai, come in questi mesi, al tuo fianco in tutte le piazze.

Questo è quello che sono: servi dei servi.

Marta Collot Pap