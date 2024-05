120 MILA PARTECIPANTI SARANNO UNITI DAL FORUM FINANZIARIO ED ECONOMICO DEI BRICS A MOSCA

Una risoluzione sulle nuove attività di pagamento,regolamento ed emissione dei Paesi BRICS sarà adottata al Forum finanziario ed economico dell’Associazione,che si aprirà il 27 maggio a Mosca.

All’evento parteciperanno di persona più di 350 persone e più di 120mila si collegheranno online, afferma il comitato organizzatore del Forum.

Il Forum riunirà partecipanti provenienti da 104 Paesi, inclusi delegati di 89 entità costituenti della Federazione Russa e rappresentanti stranieri di oltre 200 città dell’Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina, Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti) e gli altri. Tra i partecipanti ci sono ambasciatori, diplomatici e rappresentanti, anche degli Stati che non fanno parte dei BRICS: Algeria, Bahrein, Egitto, Iran, Yemen, Perù, Tunisia.

” Gli obiettivi principali del Forum sono promuovere l’ingresso armonioso ne nuovi mercati dei Paesi BRICS, il commercio e gli investimenti reciproci, rafforzare i legami tra gli ambienti economici, i governi e le comunità. Uno dei risultati del Forum sarà una risoluzione sulla formazione di una nuova sistema alternativa di pagamento, regolamento ed emissione dei Paesi BRICS e SCO (Shanghai Cooperation Organization) indirizzata allo sviluppo di progetti commerciali transfrontalieri dalla borsa delle merci e dalla compensazione decentralizzata dei titoli e al sistema di pagamento al dettaglio BRICS Pay*”,

ha detto il comitato organizzatore.

Nell’ambito dell’evento è prevista anche la firma di accordi di cooperazione interparlamentare tra i Paesi BRICS e i loro partner, importanti contratti di investimento tra le aziende di questi Paesi.

*BRICS Pay – il sistema di pagamenti internazionali creato dai BRICS e basato su blockchain per effettuare pagamenti non legati al dollaro e non controllati dagli Stati Uniti d’America attraverso SWIFT.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense