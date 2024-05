Guerra civile nei prossimi cinque anni? Il 41% degli americani ci crede

Sebbene rimanga uno scenario altamente improbabile vista la forza delle istituzioni degli Stati Uniti e delle agenzie governative che farebbero di tutto per scongiurare tale ipotesi, dopo tanti conflitti all’estero, dal 2016 in poi, con l’ascesa al potere di Donald Trump, negli Stati Uniti si è tornata a ventilare l’ipotesi di una seconda guerra civile.

Della prospettiva se ne sono occupati anche accademici in saggi come How Civil Wars Start (2022) di Barbara Walter, una politologa, e The Next Civil War (2022) di Stephen Marche, un saggista. Secondo quest’ultimo, citato dall’Economist, “gli Stati Uniti sono un esempio da manuale di un Paese avviato verso la guerra civile”, sottolineando la mancanza di fiducia degli americani nei meriti della democrazia.

Se ne parla talmente tanto, di una prospettiva disastrosa di questo tipo, che gli americani stanno cominciando a credere che si tratti di un’ipotesi plausibile. Secondo sondaggio “shock” di Rasmussen Reports, sebbene la maggioranza degli intervistati si dichiari scettica rispetto a tale eventualità (49%), il 41% degli americani teme che una guerra civile possa scoppiare nei prossimi cinque anni, compreso il 16% che afferma che l’ipotesi è “molto probabile” nello stesso arco di tempo. Il 10% si dichiara incerto sul futuro ma è un dato di fatto che la “possibilità che l’America possa presto affrontare un’altra guerra interna non è troppo remota per molti elettori”, come hanno notato i sondaggisti di Rasmussen.

Fonte: Insider Over

https://t.me/Ottolina_TV