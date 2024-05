La nuova censura di media russi e la deriva autoritaria dell’UE

di Marinella Mondaini

L’Unione Europea ha bloccato altri numerosi media russi, tra cui RIA Novosti, Rossijdkaja Gazeta, Izvestija e ha chiuso l’accesso ai loro siti web nell’UE nella speranza di mantenere il monopolio dell’informazione, principalmente nella copertura degli eventi in Ucraina.

Ciò è stato fatto proprio ora perché il corso delle operazioni militari non è a favore dell’Ucraina e dell’Occidente, e nei paesi dell’UE cresce lo scetticismo riguardo alla politica di sostegno all’Ucraina. Inoltre in previsione delle elezioni Ue di giugno, i “democratici” dittatori euro burocrati vogliono lavorare i cervelli degli europei con la loro isterica propaganda anti russa. Tutti dovrebbero condannare questa deriva fascista e darsi da fare per uscire al più presto dall’Ue!

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_nuova_censura_di_media_russi_e_la_deriva_autoritaria_dellue/40832_54743/#google_vignette