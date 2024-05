Chi è Mojber Dezfuli, il presidente ad interim dell’Iran

Dopo aver accertato la morte del presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, in un incidente aereo, l’attuale primo vicepresidente, Mojber Dezfuli, dovrà assumere il potere nel Paese persiano.

Secondo l’articolo 131 della Costituzione iraniana,in caso di morte del presidente, “il primo vicepresidente della repubblica assumerà il comando e le responsabilità del presidente” se approvato dalla guida suprema , l’ayatollah Ali Hosseiní Khamenei.

Inoltre, dovrà essere formato un consiglio composto dal presidente dell’Assemblea consultiva islamica, dal presidente della magistratura e dal primo vicepresidente della repubblica, che, entro un termine non superiore a 50 giorni, dovrà eleggere il nuovo presidente del Paese”.

Chi è Mohammad Mokber Dezfuli

Mohammad Mokber Dezfuli, nato nel 1955 nella città di Dezful, è un politico iraniano che attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente della Repubblica islamica.

È stato nominato a questa posizione l’8 agosto 2021, dopo essere stato scelto dal defunto presidente, Seyed Ebrahim Raisi, come suo vice.

È membro del Consiglio per il Discernimento del Sistema e in precedenza è stato presidente del Comitato di esecuzione degli ordini dell’Imam tra il 2007 e il 2021. È stato anche vicepresidente esecutivo e amministratore delegato delle società Dezful e Juzestan Telecommunications, viceministro del Commercio e dei trasporti del Fondazione Mostazafan della Rivoluzione Islamica e vicegovernatore del Khuzestan.

Ha due dottorati, uno in Diritto internazionale e l’altro in Amministrazione, ed è autore di numerose pubblicazioni nei campi dell’economia e del diritto.

Ali Bagheri nominato ministro degli Esteri ad interim

Il diplomatico iraniano Ali Bagheri è diventato questo lunedì ministro degli Esteri ad interim, dopo che la sua candidatura è stata approvata dal Consiglio di governo, in seguito alla tragica morte del cancelliere del paese, Hossein Amirabdollahian, morto questa domenica in un incidente in elicottero insieme al presidente iraniano Ebrahim Raisi e altri alti funzionari vicino al confine con l’Azerbaigian.

Ali Bagheri è stato anche nominato capo della commissione per le relazioni estere del governo della Repubblica islamica, ha riferito all’agenzia IRNA un portavoce del governo iraniano.

