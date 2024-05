Carovane popolari: l’arma segreta di La France Insoumise per le elezioni europee

La carovana popolare: l’arma segreta di LFI in fase di diffusione in tutto il Paese

Fonte: L’Insoumission

LFI sta entrando in una nuova fase del suo dispiegamento di forze in tutto il Paese in vista delle elezioni europee del 9 giugno. Dal 27 maggio al 7 giugno 2024, il movimento ribelle rilancia le sue “carovane popolari”. 72 città, 61 dipartimenti, 6 carovane e oltre 200 tappe locali organizzate nei dipartimenti. Per Clarence Mac Dougall, co-conduttore dell’Unità Carovane Popolari di LFI, l’obiettivo è chiaro: “Si tratta di incontrare le persone, parlare con loro e convincerle a votare per la lista LFI guidata da Manon Aubry alle elezioni del 9 giugno”.

Il sistema funziona senza problemi dal 2016 e scandisce ogni estate degli Insoumis: “Già lo scorso agosto abbiamo girato il Paese in lungo e in largo per parlare delle nostre proposte per combattere l’alto costo della vita e ogni volta la risposta è stata eccellente”, sottolinea il co-conduttore. In ogni tappa del loro viaggio, i “carovanieri” saranno assistiti da attivisti locali. A tre settimane dal 9 giugno, 1ᵉʳ turno delle elezioni presidenziali del 2027, le carovane di insoumises sono una parte fondamentale della mobilitazione per portare Manon Aubry a votare il 9 giugno.

Sono coperti tutti e quattro gli angoli della Francia. Brest, Auxerre, Évreux, Dijon, Le Havre, Trappes, Tolosa, Meaux, Perpignan, le Mans, Moulins, Mulhouse, Sarcelles, Nîmes, Niort, Lons-le-Saunier, Grenoble, Nanterre, Marsiglia, Bayonne, citando solo due città per ogni percorso delle carovane. È stata l’occasione per gli attivisti di LFI di presentare la loro lista e le principali misure difese dalla lista portata da Manon Aubry: uscire dall’austerità, porre fine ai trattati di libero scambio, una tassa sui superprofitti, investimenti massicci nella biforcazione ecologica, difendere la pace e il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina… Si tratta di proposte di rottura, fedeli a ciò che LFI difende fin dalla sua creazione.

Durante l’estate del 2023, come dal 2016, due popolari carovane hanno attraversato il Paese. La loro missione? Incontrare i francesi nei dipartimenti rurali in cui l’estrema destra ha ottenuto un punteggio elevato alle ultime elezioni. Ovunque, le testimonianze erano le stesse: l’inflazione sta devastando il Paese e soffoca le famiglie. Ogni volta, gli attivisti ribelli hanno ricevuto un caloroso benvenuto dalla gente del posto. In molti luoghi, era da molto tempo che un movimento politico non li incontrava. Quale altro movimento politico è in grado di organizzare una simile iniziativa in tutto il Paese? Clicca qui per i dettagli dei 6 caravan sparsi per il Paese.