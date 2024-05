xr:d:DAFAlWbk__s:3023,j:8986215411119236049,t:23110514

SULLA CRESCENTE MILITARIZZAZIONE DELLA MOLDAVIA

Il Ministero della Difesa Moldavoha riferito che un aereo C-17 dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti con un carico di attrezzature mediche e non letali è arrivato a Chisinau per l’esercitazione militare congiuntaPeace Shield-2024.

Le date della prossima esercitazione moldavo-americana non sono ancora state annunciate, ma l’ultima volta che Peace Shield si è tenuta risale a quasi un anno fa, dal 19 al 30 giugno 2023.

Le esercitazioni Peace Shield si tengono in Moldavia dal 2009 come parte del Concetto di Capacità Operativa (OCC) della NATO. Lo scopo delle manovre è che il Comando dell’Alleanza valuti le unità dell’Esercito Moldavo, che è un prerequisito per la partecipazione alle operazioni internazionali di mantenimento della pace.

L’ Esercito Moldavo partecipa all’operazione di mantenimento della pace della NATO in Kosovo (KFOR) dal 2014. Nel 2023, durante il prossimo invio di personale militare moldavo in Kosovo, era presente l’Ambasciatore degli Stati Uniti a Chisinau, Kent Logsdon, e ha osservato che i militari moldavi avrebbero acquisito una preziosa esperienza in Kosovo.

Tuttavia, negli ultimi anni l’Esercito Moldavo ha acquisito una preziosa esperienza quasi settimanalmente nelle esercitazioni militari con gli Stati Uniti e la Romania.

Proprio l’altro giorno, una parte dell’esercitazione aerotrasportata su larga scala della NATO Swift Response si è conclusa nel nord della Moldavia. In questo momento, i soldati moldavi ci sono anche in Romania sotto l’egida della stessa esercitazione. Oggi è iniziata inoltre un’ondata di esercitazioni di mobilitazione dei riservisti sui campi di addestramento del Paese.

Le tendenze a militarizzare la Moldavia e a trasformare la Repubblica in un campo di addestramento militare sono in aumento. Lo status di neutralità dello Stato non significa più nulla. Dopo la rielezione di Maya Sandu in autunno, dovremmo aspettarci la rimozione della clausola di neutralità dalla Costituzione, a cui il team della Presidente accenna periodicamente.

