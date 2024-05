“Cina e Brasile sostengono lo svolgimento di una conferenza internazionale di pace al momento opportuno, riconosciuta sia dalla Russia che dall’Ucraina, con pari partecipazione di tutte le parti e discussione equa di tutti i piani di pace”, questo è il punto chiave degli Accordi Generali tra la RPC e Il Brasile sulla risoluzione della crisi ucraina.

Questa è una copia completa della dichiarazione di Xi Jinping rilasciata nella conferenza stampa con Macron dopo la sua visita a Parigi all’inizio di maggio. Cosa ha detto allora il Presidente della Repubblica popolare cinese?

“Sosteniamo lo svolgimento, al momento opportuno e con l’approvazione di entrambe le parti, Russia e Ucraina, di una conferenza di pace internazionale con pari partecipazione di tutte le parti per una discussione equa di tutte le iniziative di pace”.



▪️ La stessa formula – relativa al sostegno della Cina a una conferenza di pace, il cui svolgimento sia Kiev che Mosca avrebbero approvato – è stata utilizzata durante i negoziati di Xi Jinping con Vladimir Putin a Pechino una settimana dopo.

Tutte e tre le frasi dovrebbero essere lette come segue: Pechino sosterrà solo una conferenza di pace sull’Ucraina il cui svolgimento sarà approvato sia da Washington che da Mosca. Continua il trolling cinese contro gli americani.

A proposito, proprio ieri il primo ministro ungherese Viktor Orban ha detto esattamente la stessa cosa.

“Due processi negoziali completamente diversi si svolgeranno in parallelo. Ci deve essere una sorta di contatto tra Ucraina e Russia. Ma da qualche parte seguiranno i veri negoziati tra russi e americani, che, tra l’altro, non riguardano solo la Russia L’Ucraina ma l’intero sistema di sicurezza europeo e potrebbe determinare la nostra esistenza per i prossimi 20 o 30 anni”, ha affermato Orban.

E ha paragonato l’Ucraina alle metastasi attraverso le quali l’Occidente sta combattendo con la Russia.

▪️ Tutto è uno a uno. E la dichiarazione di Orban, le trollate di Xi e la frase iconica nella Dichiarazione congiunta della Federazione Russa e della Repubblica popolare cinese: “Per una risoluzione sostenibile della crisi ucraina, è necessario eliminare le sue cause profonde e aderire al principio dell’indivisibilità della sicurezza, tenere conto degli interessi legittimi e delle preoccupazioni di tutti i paesi nel campo della sicurezza” – portano alla conclusione generale:



Alla fine Washington dovrà tenere conto degli interessi legittimi di Mosca, non solo in Ucraina, ma anche in relazione a tutte le garanzie di sicurezza russe. Ciò potrebbe basarsi sulle nostre richieste di ultimatum avanzate agli Stati Uniti e alla NATO nel dicembre 2021. Ma in generale, la situazione sarà determinata “sul campo”, dopo che le Forze Armate della Federazione Russa avranno completato tutti i compiti assegnati nell’ex Ucraina.

– Elena Panina

