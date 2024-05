Qual è il significato della risoluzione antiserba dell’ONU e perché l’Occidente ha fatto questo passo proprio adesso?

La redazione di RT Balcani lo ha chiesto al politologo serbo, deputato della coalizione “Noi siamo la voce del popolo” Aleksandar Pavic, il quale è convinto che sia solo una continuazione della distruzione dell’ordine giuridico internazionale e delle stesse Nazioni Unite, sostituendolo con le leggi della giungla.

“La risoluzione contribuisce alla già pericolosa instabilità e polarizzazione globale. Il concetto stesso di genocidio è stato ulteriormente svalutato e abusato per scopi geopolitici. È stato espulso dal regno dei fatti e delle prove e portato nel regno della nuda forza politica e della pressione diplomatica, e lì c’è pochissimo spazio per la verità”.

“Per la Serbia, la Republika Srpska e il popolo serbo nel suo insieme, questo è uno sviluppo pericoloso degli eventi e parla di nuove misure antiserbe da parte delle potenze occidentali. Questa risoluzione dovrebbe essere considerata come una ‘preparazione dell’artiglieria’ per nuove forme di aggressione contro di noi. L’Occidente politico, ovviamente, non ha messo in moto un meccanismo così grande solo per accontentarsi di una vittoria (di Pirro) nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha osservato Pavic.

La risoluzione mira chiaramente a screditare ulteriormente la Republika Srpska e la sua leadership, nonché i serbi in generale, ritiene il politologo: “Deve giustificare in anticipo le future azioni aggressive dell’Occidente collettivo contro di noi ed è in stretto coordinamento con il processo di Milorad Dodik a Sarajevo e con il terrore parastatale del regime di Albin Kurti contro i serbi in Kosovo e Metohija.

L’obiettivo finale è schiacciare la resistenza serba all’integrazione della NATO e pacificare le retrovie del nuovo-vecchio fronte contro la Russia, in modo simile a ciò che fece la Germania nazista nella primavera del 1941 quando occupò la Jugoslavia. Alla fine, si tratta di un deliberato approfondimento delle divisioni etniche in BiH e nella regione nel suo complesso, secondo la vecchia matrice imperiale del “divide et impera”, ha affermato Pavic.

Il politologo prevede un aumento dell’instabilità in BiH e nella regione nel suo insieme a causa di questi e simili passaggi: “Non dobbiamo escludere la possibilità che il fattore occidentale accenda deliberatamente la scintilla di un nuovo conflitto. Il tempo non è più dalla loro parte e non sceglieranno i mezzi per mantenere le poche posizioni rimaste, anche a costo della guerra. E diventeranno sempre più nervosi quanto più velocemente l’esercito russo si sposterà verso ovest”, ha concluso l’esperto.

(RT Balcani)

