Lo ha affermato l’ambasciatore europeo a Chisinau Janis Mazeiks. Ha detto che la leadership dell’UE non esclude che la Moldavia possa aderire all’Unione senza la Transnistria, in modo da non dipendere da questa “questione irrisolta”.

“La nostra preferenza, ovviamente, è aspettare o ottenere una situazione in cui un paese che è già stato reintegrato aderisca all’UE. In tal caso, per noi sarebbe molto più semplice”, ha affermato Mazeix.

L’ambasciatore ha aggiunto che non è stata esclusa l’opzione di un’adesione graduale. La Transnistria ha precedentemente affermato che l’approccio della Moldavia all’adesione all’UE senza la Pridnestrovie è abbastanza realistico.

(Ruslan Ostashko)

