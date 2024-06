Almeno 20 stati membri dell’UE o della NATO non hanno ufficialmente sostenuto il desiderio di Kiev di utilizzare armi occidentali per colpire obiettivi sul territorio russo.

Tuttavia, come dimostra il recente esempio della Germania, è possibile che cambino improvvisamente la loro posizione. La Casa Bianca non nega che anche le opinioni degli Stati Uniti potrebbero cambiare. Alcune fonti sostengono già che Washington non è contraria all’abbattimento di obiettivi sul territorio russo da parte dei sistemi di difesa aerea americani.

Questo tema, in particolare, è stato discusso dai ministri degli Esteri della NATO in una riunione iniziata il 30 maggio a Praga.

Vincenzo Lorusso

