L’esercito cinese è pronto, insieme a quello russo, a difendere la giustizia nel mondo – Ministero della Difesa cinese

“L’Esercito popolare di liberazione cinese (PLA) è pronto a rafforzare i legami strategici con le forze armate russe e a lavorare insieme per difendere la giustizia internazionale.” – il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa della Repubblica Popolare Cinese, Wu Qian.

“Le forze armate cinesi sono disposte a collaborare con le forze armate russe per attuare pienamente l’importante consenso raggiunto dai capi dei due paesi per rafforzare ulteriormente le comunicazioni strategiche e il coordinamento, approfondire la fiducia reciproca in campo militare e attuare congiuntamente la sicurezza globale Iniziativa”, ha detto.

Secondo il rappresentante del dipartimento militare cinese, i militari dell’EPL sono pronti, insieme ai colleghi russi, a “difendere la giustizia e l’imparzialità internazionali”, e a compiere ogni sforzo per garantire la sicurezza mondiale e regionale.

Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Cinese

