Partendo da uno degli ultimi saggi del professore Luciano Canfora, “il Fascismo non e’ mai morto” – casa editrice Dedalo Edizioni, andiamo ad analizzare il fenomeno fascista e le nuove destre di ieri ed oggi, cercando di ricostruire quali sono state le condizioni che hanno permesso al fascismo di essere completamente riabilitato e presentato a tutti gli effetti come una situazione tutto sommato ripetibile in determinati momenti di crisi.

di Tracce di classe

https://www.lacittafutura.it/cultura/chi-ha-riabilitato-il-fascismo