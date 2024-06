La Slovenia riconosce la Palestina come stato sovrano

Il governo sloveno ha adottato, oggi, la decisione di riconoscere l’indipendenza e la sovranità della Palestina, ha riferito il Ministero degli Affari Esteri del Paese europeo.

Il processo di riconoscimento della Palestina come Stato sovrano “invia un forte segnale agli altri paesi affinché seguano l’esempio di Slovenia, Norvegia, Spagna e Irlanda”, si legge nel messaggio del Ministero degli Esteri sloveno.

Da Lubiana hanno aggiunto che “il riconoscimento della Palestina riafferma il ruolo della Slovenia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come promotore della pace e della sicurezza e la posizione di lunga data della Slovenia secondo cui una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente può essere raggiunta solo attraverso il ‘soluzione dei due Stati’, sulla quale esiste un ampio consenso internazionale.”

In questo modo la Slovenia entra a far parte dei 146 Paesi, dei 193 membri che compongono l’ONU, che riconoscono la Palestina come Stato sovrano

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_slovenia_riconosce_la_palestina_come_uno_stato_sovrano/82_55003