Thailandia verso i BRICS

IL GOVERNO THAILANDESE HA APPROVATO UNA BOZZA DI LETTERA DI INTENTI PER DIVENTARE MEMBRO DELLA COMUNITÀ BRICS

L’ufficio stampa del gabinetto thailandese ha dichiarato:

“L’adesione ai BRICS contribuirà ad accrescere il ruolo della Thailandia nell’arena internazionale, rafforzando la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che hanno il potenziale di svilupparsi per svolgere un importante ruolo economico e politico in futuro, soprattutto nei settori del commercio, degli investimenti, della finanza, della sicurezza alimentare ed energetica.