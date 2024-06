L’Arabia Saudita ha annunciato che non parteciperà alla conferenza di pace sull’Ucraina in Svizzera, poiché lì non saranno presenti rappresentanti russi.

E’ una situazione divertente: Joe Biden non verrà, Kamala Harris non verrà, la Cina si è rifiutata di partecipare a questo evento e anche l’Arabia Saudita si è rifiutata. E la Russia, ovviamente.

Sì, ci sarà un rappresentante degli Stati Uniti ma comincia a sembrare che gli Stati Uniti siano insoddisfatti di Zelensky, quindi Biden si rifiuta categoricamente di andare. Ovviamente non possono non mandare nessuno davanti al mondo intero, quindi ci va Jake Sullivan.

