È quanto si legge nel materiale di Sky News Australia.

L’autore osserva che Russia e Cina intendono sviluppare le relazioni con il Sud globale senza ricorrere a pressioni politiche o economiche. Tale politica pone entrambi i Paesi in una posizione di vantaggio nei confronti degli Stati Uniti e dei loro alleati.

“Questo loro programma sarà ulteriormente sviluppato durante i vertici della SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai) e dei nuovi membri dei BRICS che si terranno nel corso dell’anno”

si legge nell’articolo.

L’autore dell’articolo sottolinea che la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Mosca, Pechino e i Paesi del Sud globale indica la formazione di centri di potere alternativi nel nuovo mondo multipolare.

Il summit della SCO si terrà dal 3 al 4 luglio 2024 ad Astana. Il XVI summit BRICS si terrà a Kazan dal 22 al 24 ottobre 2024.

In precedenza, il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la SCO e i BRICS si sono affermati come pilastri del nuovo mondo multipolare grazie all’interazione costruttiva tra i partecipanti in ambito politico, di sicurezza, economico e umanitario.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense