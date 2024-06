UCRAINA AL FRONTE COSCRITTI SENZA ADDESTRAMENTO

Giusto ieri chiudevo una riflessione sulla mobilitazione in Ucraina ipotizzando che la qualità delle truppe che verranno formate non potrà essere troppo alta, sia perché i requisiti fisici (e psichici) sono stati abbassati, sia soprattutto perché i tempi dell’addestramento base sono stati ridotti. Oggi il Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/02/ukraine-training-soldiers-mobilization-war/) conferma la mia ipotesi in un articolo intitolato, appunto, “L’addestramento base in Ucraina copre a malapena le basi, dicono i comandanti”. Nell’articolo sono riportate le interviste ad alcuni ufficiali ucraini che esprimono la loro preoccupazione. L’addestramento, dice uno di loro, “è del tutto senza senso”; alcuni soldati, anche dopo il corso di addestramento, non sanno smontare e rimontare la loro arma, e i centri d’addestramento hanno a disposizione così poche munizioni che le esercitazioni sono pochissime; e per tappare i buchi, le unità di prima linea iniziano a ricevere soldati finora impiegati solo a fare la guardia a infrastrutture nelle retrovie.

Ovviamente lo scopo di articoli del genere non è quello di farci provare pena per i coscritti ucraini (“se c’è uno sfondamento a Časiv Jar e ci mandano nuova fanteria che non conosce le basi, li avranno mandati soltanto a morire”, dice uno degli ufficiali), ma convincere l’opinione pubblica che l’unica strada per la vittoria (l’altro ieri Kaja Kallas, intervistata dalla BBC, ha ripetuto che non c’è nessun piano B: https://www.bbc.com/news/articles/c722zxj0kyro) è continuare a mandare armi e autorizzare attacchi sul territorio russo. Intanto, a Singapore Zelensky dice che non basta attaccare solo nelle retrovie del fronte di Kharkiv e se la prende con la Cina, che secondo lui, oltre a non volere incontrare i rappresentati ucraini, lavora a convincere gli altri paesi a non partecipare al vertice di pace in Svizzera – il vertice dove, a quanto pare, si detteranno alla Russia le condizioni per porre fine al conflitto. Io trovo la cosa surreale, poi non so.

Francesco Dall’Aglio