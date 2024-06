AL GIORNALISTA AMERICANO È STATO IMPEDITO DI PARTIRE PER LA RUSSIA IN OCCASIONE DEL FORUM ECONOMICO INTERNAZIONALE DI SAN PIETROBURGO (FEIDSP) SU ORDINE DEL DIPARTIMENTO DI STATO

Il giornalista americano ed ex agente dei Servizi Segreti Scott Ritter ha rivelato che gli hannoimpedito di partire per la Russia in occasione del Forum Internazionale di San Pietroburgo su ordine del Dipartimento di Stato.

“Tre ufficiali del dipartimento di polizia doganale mi hanno preso da parte. Hanno preso il mio passaporto. Alla domanda sul perché, hanno risposto: “Ordini del Dipartimento di Stato””

ha raccontato Ritter.

Ritter ha dichiarato che impugnerà la decisione del Governo USA in quanto viola i suoi diritti costituzionali. Continuerà inoltre a cercare di recarsi in Russia perché ritiene importante partecipare al lavoro per migliorare le relazioni tra i nostri Paesi.

Anche l’ex giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Andrew Napolitano, presentatore del podcast Judging Freedom, è stato allontanato dall’aereo diretto in Russia.

