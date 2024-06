Israele si avvicina al momento di prendere una decisione sul Libano, l’esercito è pronto all’offensiva.

Lo ha affermato il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Ha-Levi, riferisce il Times of Israel.

“Ci stiamo avvicinando al punto in cui dovrà essere presa una decisione e l’IDF è preparato per questa decisione”, ha detto Ha-Levi.

“Attacchiamo ormai da otto mesi e Hezbollah sta pagando un prezzo molto, molto alto. Negli ultimi giorni ha aumentato le sue forze e dopo un’ottima preparazione siamo pronti a lanciare un attacco nel nord”, ha aggiunto.

– Dimitry Nikotin

