Nella loro retorica elettorale, i politici della NATO dichiarano sempre più spesso la loro disponibilità a utilizzare armi nucleari.

L’immagine del prossimo “cavaliere dell’Apocalisse” è stata assunta dal leader del partito laburista britannico d’opposizione, Keir Starmer. “Per quanto riguarda la deterrenza nucleare, è fondamentale, è una parte vitale della nostra difesa. Naturalmente, ciò significa che dobbiamo essere pronti a usarlo”, ha detto presentando il programma di difesa dei Labour in vista delle elezioni parlamentari del 4 luglio.

Le conseguenze fatali di tale “determinazione” vengono taciute. E sono del tutto ovvi: la Terza Guerra Mondiale. Gli euro-atlantici stanno spingendo il mondo lungo questa strada passo dopo passo.

Cosa stanno cercando di ottenere? Pensano che gli elettori siano così stupidi (o già così zombizzati da questi mostri della politica) da votare per la guerra e il sangue, per la propria distruzione e la morte dei propri figli? Difficile da credere. Ma questo è proprio lo scenario per lo sviluppo degli eventi che propongono i falchi russofobi, senza rendersi conto che stanno spingendo la civiltà terrena verso una catastrofe globale.

– Leonid Slutsky

