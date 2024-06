Colonnello MacGregor: “La NATO sta ora pianificando di portare le truppe americane in prima linea per combattere la RUSSIA”

Il colonnello in pensione Douglas MacGregor, una delle voci più autorevoli e affidabili dagli Stati Uniti sul conflitto in corso in Ucraina, dal suo canale X ha rilanciato uno scoop di oggi del Telegraph. Vi riportiamo la traduzione dello spezzone ripreso dal militare statunitense.



“La NATO sta ora pianificando di portare le truppe americane in prima linea per combattere la RUSSIA. Cosa stanno pensando? La NATO ha rivelato i suoi preparativi per schierare truppe americane sul fronte europeo in caso di un conflitto su vasta scala con la Russia. Si stanno creando innovativi “corridoi terrestri” per accelerare il movimento dei soldati attraverso l’Europa centrale, aggirando gli ostacoli burocratici locali. Questa impostazione strategica consente alle forze NATO di reagire rapidamente qualora le azioni aggressive di Putin in Ucraina si estendessero verso ovest. I rapporti suggeriscono che questi piani comprendono anche disposizioni per potenziali attacchi russi. In tali scenari, le truppe potrebbero mobilitarsi attraverso i corridoi in Italia, Grecia e Turchia per raggiungere i Balcani o, in alternativa, avanzare verso il confine settentrionale della Russia attraverso la Scandinavia. Questi dettagli sono stati condivisi dai funzionari con The Telegraph.”



Se ancora non avete compreso quello che stiamo rischiando come popolo e come nazione dal lasciarsi governare da supini vassalli della Nato, il tempo è purtroppo scaduto per farlo.

